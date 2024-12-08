В Сирії залишаються дві військові бази РФ в Тартусі і Латакії.

Повалений президент Башар Асад із сім'єю міг вилетіти до Москви з аеродрому в місті Латакія.

Як повідомляє Бі-бі-сі, російський літак кілька годин тому вилетів із Латакії, вимкнув транспондер і взяв курс у бік РФ. "Транспондер літака був ненадовго увімкнений поблизу Москви і знову вимкнений перед посадкою", - написало видання.

Зазначимо, що в Сирії залишаються військові бази РФ в Тартусі і Латакії. Їх захищають російські комплекси С-400.

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Ситуація в Сирії і втеча Асада

8 грудня стало відомо про повалення багаторічного режиму Башара Асада. Він тривав більше 20 років. Після цього в МЗС РФ повідомили, що Асад погодився передати владу "мирним шляхом" та покинув Сирію.

Втеча Башара Асада з Дамаска супроводжувалася новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76T, на борту якого перебував сирійський диктатор. Але у Головному управлінні розвідки Міноборони України наголосили, що таку дезінформацію російська влада використовувала для прикриття своєї операції з порятунку Асада та його родини.

Пізніше стало відомо, що сирійський диктатор уже у свого друга в Москві.

Нагадаємо, Путін усіляко підтримував Асада і надавав військову допомогу для придушення повстань у країні.

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