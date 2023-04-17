Вже три дні в Судані йде раптова війна між державними військовими структурами, які претендують на владу.

В Судані загинули щонайменше 97 мирних жителів і 365 отримали поранення в результаті зіткнень між армією і силами швидкого реагування, які борються за владу в країні. Про це пише The Guardian.

Через триваючі бої потік поранених не слабшає, в місцевих лікарнях відчувається дефіцит медикаментів.

"У кількох з дев'яти лікарень в Хартумі, які приймають поранених мирних жителів, закінчилися кров, обладнання для переливання, внутрішньовенні рідини та інші життєво важливі матеріали", — заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я.

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Інформація із зони конфлікту надходить суперечлива. Протиборчі сторони заявляють про свої успіхи. Відомо, що бойові дії тривають не тільки в столичному регіоні, але і в провінціях. Зокрема, в місті Ньяла (Південний Дарфур) деякі райони буквально обезлюдніли – цивільні змушені були тікати через бої.

"Тут нікого не залишилося, бій був важким, людям довелося бігти, і повідомлення про мародерство з боку збройних сил — вони люблять брати машини, навіть якщо машина не може рухатися, вони просто [беруть її] на більш великій машині", — розповіла місцева мешканка.

У неділю сусідні країни активізували зусилля з припинення насильства. Єгипет вже виступив з пропозицією стати посередником у переговорах. За заявою офісу президента Кенії, взяти участь у переговорах готові президенти Кенії, Південного Судану і Джибуті.

"Давно викликала побоювання насильницька криза між двома основними фракціями правлячого військового режиму загрожує дестабілізувати не тільки Судан, але і більшу частину регіону, а також загострює боротьбу за вплив, в якій беруть участь великі держави Перської затоки, США, ЄС і Росія", – пише The Guardian.

Війна в Судані - що відомо

Бойові дії в Судані спалахнули вранці в суботу на тлі затяжної політичної кризи. У протистоянні зійшлися армія і так звані сили швидкого реагування, керівники яких раніше намагалися разом налагодити стабільну роботу уряду, але мали багато протиріч між собою.

Випадковими заручниками раптового спалаху бойових дій виявилися численні іноземці, в тому числі українці. Відомо, що під час боїв за столичний аеропорт згорів український пасажирський літак.

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