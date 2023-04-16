ВПП ООН оголосила про тимчасове припинення дії програми у Судані до стабілізації ситуації.

Сутички у Судані між армією та силами швидкого реагування продовжуються, повідомляється про десятки загиблих та сотні поранених. Про це повідомляє BBC.

Зокрема, за даними Суданського комітету лікарів, загинули щонайменше 56 мирних жителів та десятки військовослужбовців, також близько 600 людей поранено.

Також видання повідомляє, що були вбиті троє співробітників Всесвітньої продовольчої програми ООН. У відповідь на це ВПП ООН оголосила про тимчасове припинення дії програми у Судані до стабілізації ситуації.

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Загалом обидві сторони конфлікту розповсюджують суперечливі заяви щодо контролю території країни.

Так, суданська армія заявляє, що захопила стратегічні бази, що належать Силам швидкого реагування (RSF) у Порт-Судані, Касалі, Кадарефі, Демазіні та Кості.

Зі свого боку, RSF стверджує, що контролює 90% столиці, Хартум, і тільки решта 10% в руках військових.

Сутички в Судані - що відомо

15 квітня ЗМІ повідомили про зіткнення у столиці Судану Хартумі між армією та Силами оперативного реагування (RSF).

Українське МЗС у зв’язку із загостренням безпекової ситуації в Судані рекомендувало громадянам України утриматися від поїздок до цієї країни.

Також у міністерстві спростували інформацію про захоплення заручників в аеропорту Хартума, підкресливши, що тримають ситуацію на контролі.

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