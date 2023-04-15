Там зазначили, що намагаються організувати безпечні умови перебування співробітників та допомогти їм якнайшвидше залишити країну.

У зв'язку з ситуацією в Судані в даний час відомо про спрацювання аварійного радіомаяк на одному з двох літаків авіакомпанії SkyUp, що знаходяться в аеропорту столиці країни Хартумі.

Про це повідомила прес-служба авіакомпанії. "Встановити стан літака та можливі пошкодження на даний момент неможливо. 36 співробітників, що перебувають у країні, наразі знаходяться у відносно безпечному місці, з ними є зв’язок", - уточнили в авіакомпанії.

Там зазначили, що намагаються організувати безпечні умови перебування співробітників та допомогти їм якнайшвидше залишити країну. "Ми займаємось цим разом з посольством України в Єгипті, консульством України в Судані, МЗС України та іншими державними структурами", - уточнили в авіакомпанії.

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У прес-службі підкреслили, що повідомлять про вирішення ситуації додатково.

Літаки SkyUp Airlines у Судані

Літаки SkyUp Airlines перебувають в Судані в рамках контракту на умовах ACMI з авіакомпанією Sun Air. Від початку 2023 року вони виконували рейси до Каїра (Египет), Ер-ріяда та Джидди (Саудівська Аравія).

Ситуація в Судані

Сьогодні зранку стало відомо, що у цій африканській країні почався державний переворот. В даний час у столиці країни лунають вибухи, чути звуки перестрілок. Також стало відомо, що під час цих подій загорівся літак Boeing 737 українського лоукостера SkyUp.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на повідомлення про нібито захоплення в заручники українців у Хартумі. "Інформація про захоплення українських заручників не підтверджується. Під час загострення ситуації в міжнародному аеропорту Хартума перебували члени українського авіаційного екіпажу. Цю групу людей вдалося вивезти", - повідомили в МЗС.

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