Також проводиться евакуація дипломатичних співробітників Франції та Китаю.

На тлі бойових дій, що тривають в Судані, США і Великобританія евакуювали своїх дипломатів з країни.

Як повідомляє ABC, увечері в суботу, 22 квітня, президент США Джо Байден оголосив, що військові США завершили евакуацію американського посольства в столиці Хартумі за його наказом.

"Я вдячний за неперевершену майстерність наших військовослужбовців, які успішно доставили їх у безпечне місце. І я дякую Джибуті, Ефіопії і Саудівській Аравії, які зіграли вирішальну роль в успіху нашої операції", – сказав він.

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Американський лідер також оголосив, що посольство буде тимчасово закрито, але прихильність США "суданському народу і майбутньому, яке вони хочуть для себе, нескінченна".

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що широкомасштабні бойові дії в країні створили неприйнятний ризик для персоналу посольства.

Збройні сили Великобританії також евакуювали дипломатичний персонал і їх сім'ї з Хартума, пише The Guardian. Прем'єр-міністр Ріші Сунак назвав операцію "складною і швидкою".

У заяві міністра оборони Бена Уоллеса йдеться, що в операції брало участь понад 1200 військовослужбовців. На цьому тлі Великобританія знову закликала сторони скласти зброю.

"Ми продовжуємо використовувати всі можливості, щоб покласти край кровопролиттю в Судані і забезпечити безпеку британських громадян, які залишилися в країні. Я закликаю сторони скласти зброю і негайно ввести гуманітарне припинення вогню, щоб цивільні особи могли покинути зони конфлікту", – закликав Ріші Сунак.

Також проводиться евакуація дипломатичних співробітників Франції та Китаю.

Ситуація в Судані - що потрібно знати

Минулого тижня в Судані, де спостерігається затяжна політична криза, почалися зіткнення армії країни і Сил швидкого реагування (RSF), очолюваних Мохамедом Хамданом Дагалом (Хемедті), який розвиває зв'язки з ОАЕ і Росією.

Внасліжок боїв в Хартумі і прилеглих містах ситуація в країні катастрофічна. Поранено та вбито сотні цивільних, лікарні обстріляні та непридатні для надання допомоги або вичерпали можливість лікувати поранених. В окремих районах проблеми з електро- і водопостачанням.

З'являється дедалі більше свідчень того, що запеклі зіткнення з використанням авіації і артилерії, яких країна не бачила роками, спровоковані Росією. Зокрема, журналісти дізналися про постачання ракет від ПВК "Вагнер" угрупованню Сили швидкого реагування (RSF).

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