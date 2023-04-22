У суданському спецназі заперечують отримання допомоги від Росії та Лівії.

Журналісти спільно з проектом All Eyes on Wagner проаналізували супутникові знімки, які показали, як російський транспортний літак Іл-76 курсував між двома лівійськими авіабазами, контрольованими генералом Халіфою Хафтаром, і використовуваними ПВК "Вагнер".

Як пише CNN, кількість польотів літака збільшилася за два дні до початку зіткнень в Судані і тривала як мінімум до 19 квітня.

13 квітня літак вилетів з авіабази Хафтара "Хадім" в сирійське місто Латакія, де розташована російська Авіабаза. Наступного дня він повернувся в "Хадім", але через день відправився на іншу базу Хафтара в Лівійській Джуфрі. Він знаходився в "ізольованому місці" в день, коли почався конфлікт в Судані.

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18 квітня літак повернувся до Латакії, після чого знову вилетів до Хадіма та Джуфри.

"Згідно з суданськими і регіональними джерелами, в той день Росія передала ракети класу "земля-повітря" ополченцям [лідера RSF Мохамеда Хамдана] Дагало на північному заході Судану", - йдеться в публікації.

У суданському спецназі заперечують отримання допомоги від Росії та Лівії. Ні Хафтар, ні засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин на прохання CNN про коментар не відповіли.

Конфлікт у Судані - деталі

15 квітня в ряді ЗМІ з'явилася інформація, що в Хартумі відбулися зіткнення між армією і Силами оперативного реагування (RSF), які заявили, що взяли під контроль президентський палац, резиденцію командувача армії і Міжнародний аеропорт.

У Судані армійські підрозділи продовжили наносити авіаційні та артилерійські удари по базі Сил швидкого реагування (RSF) в передмісті столиці.

Ситуація в Судані, де протягом останнього тижня тривають бої між армією країни і Силами швидкого реагування, катастрофічна. А внаслідок бойових дій поранено сотні цивільних, але можливості надавати їм медичну допомогу вичерпуються.