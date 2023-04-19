Лікарні столиці Судану потерпають від браку медичного персоналу та медичних матеріалів, а кількість постраждалих цивільних зростає.

Ситуація в Судані, де впродовж останнього тижня тривають бої між армією країни та Силами швидкого реагування, катастрофічна. Внаслідок бойових дій поранені сотні цивільних, але можливості надавати їм медичну допомогу вичерпуються, повідомлив на брифінгу гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

З посиланням на Оперативний центр Міністерства охорони здоров’я Судану з надзвичайних ситуацій Гебреїсус зазначає, що в країні загинули 270 осіб та понад 2600 були поранені.

"Найжорстокіші бої наразі точаться в Хартумі. Рух обмежено через відсутність безпеки, що створює труднощі для медичних працівників і машин швидкої допомоги з тим, щоб дістатися до медичних закладів, і ставить під загрозу життя. Запаси, які ВООЗ розподіляла між медичними закладами до цієї недавньої ескалації конфлікту, наразі вичерпано. Лікарні в Хартумі, які приймають поранених цивільних, повідомляють про брак медичного персоналу та медичних матеріалів для порятунку. Повідомляється, що нестача палива для лікарняних генераторів, а також відключення води та електроенергії впливають на функціональність медичних закладів. Є тривожні повідомлення про те, що деякі медичні заклади пограбовані, а інші використовуються у військових цілях. Повідомляється, що деякі лікарні вже закриті або знаходяться на межі закриття через напади, а також брак медичного персоналу та медичних засобів", – повідомив гендиректор ВООЗ.

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Він повторив заклик генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша до негайного припинення вогню.

"Прагнемо безперебійного доступу до медичної допомоги. Я засуджую будь-яке позбавлення життів, ми солідарні з нашими братами і сестрами в Судані", – додав він.

Ситуація в Судані - це треба знати

В суботу, 15 квітня, в Судані, який багато десятиліть перебуває в стані політичної кризи, розпочалися зіткнення між армією Судану, підтримуваною Єгиптом (її очолює генерал Абдель Фаттах аль Бурхан) та Силами швидкого реагування (RSF) Мохамеда Хамдана Дагала (Хемедті). Зіткнення із застосуванням авіації та важкої артилерії відбуваються в столиці країни Хартумі та прилеглих містах Омдурман і Бахрі.

Внаслідок бойових дій у деяких районах відсутнє електро- та водопостачання. Кількість постраждалих зростає, однак значна кількість медзакладів припинила роботу.

В ООН констатують, що обидві сторони не демонструють жодних ознак бажання вести переговори.

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