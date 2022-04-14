Війна в Україні може вкинути понад 1/5 людства у злидні, нужду і голод.

Війна в Україні може приректи значну частину людства на голод і бідність, небачені раніше десятиліттями.

Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш у Твіттері.

"Війна в Україні може вкинути понад 1/5 людства у злидні, нужду і голод у масштабах, небачених десятиліттями. Єдине міцне рішення війни та її наслідків для найбідніших і найуразливіших людей у світі - це мир", - написав він.

Раніше повідомлялося, що війна в Україні вже порушила ланцюги поставок і викликає стрімке зростання цін на паливо, продукти харчування і транспорт. Окрім експорту зернових, Україна є першим постачальником соняшникової олії, значним постачальником сої, м'яса птиці, меду та молочної продукції.

У Європейському Союзі попереджали про продовольчу кризу у світі, оскільки і РФ, і Україна є великими експортерами в агропромисловому секторі. Йдеться про можливе підвищення цін на зерно, енергію, добрива, метали тощо.

У МВФ наголошували, що найбільший удар прийдеться по економіках країн, які найбільше залежать від імпорту з України та Росії.