Президент передав Гуттерішу список майже 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях і в РФ.

Президент Володимир Зеленський в рамках участі у 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку провів зустріч з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента. Глава держави наголосив, що Україна готова підтримувати зусилля генсека ООН, зокрема в питанні реформування Організації та зміцненні її ролі у подоланні глобальних викликів.

"Для нашого регіону таким викликом залишається російська агресія", – зазначив Зеленський.

Він передав генсеку ООН список майже 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях і в Росії. Глава держави попросив Гутерріша посприяти у звільненні ув’язнених.

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Також Зеленський розповів генсеку ООН про підсумки саміту "Кримської платформи" і наголосив, що Україна розраховує на всебічну підтримку роботи цієї ініціативи з боку Організації.

"Досягнення кінцевої мети "Кримської платформи" – повернення Криму – відновить повагу до Статуту ООН. Вважаю, що сприяти виконанню рішень "Кримської платформи" є обов’язком Організації", – сказав він.

Крім того, Зеленський відзначив входження України до десятки країн – найбільших постачальників товарів і послуг для потреб Секретаріату ООН.

"Ми готові нарощувати нашу участь у постачанні товарів і послуг, зокрема для операцій з підтримання миру, в ІТ-сфері та постачанні продовольства. Багато українських компаній здатні постачати якісні товари та послуги за конкурентоспроможними цінами", – сказав він.

Зеленський запросив Гутерріша відвідати з візитом Україну.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський перебуває в Нью-Йорку, де проходить 76-а сесіяГенасамблеї ООН. Там він виступить на дебатах, зустрінеться з лідерами інших країн, проведе ряд зустрічей з бізнесменами, інвесторами та українською громадою.

Автор: Тамара Отовська