Для виходу з російського ринку у компаній є 48 годин

Група хакерів Anonymous знову заступилися за Україну. Компаніям, які відмовилися йти з Російської Федерації, пригрозили зломом і дали 48 годин на відхід з російського ринку.

Про це йдеться в заяві Anonymous у Twitter

"Закликаємо всі компанії, що продовжують працювати в Росії, сплачуючи податки в бюджет кремлівського злочинного режиму: забирайтеся з Росії! Ми даємо вам 48 годин, щоб подумати і піти з Росії, інакше ви опинитеся нашою мішенню!"- йдеться в повідомленні.

Крім того, хакери опублікували список компаній, до яких вони звернулися. Мова йде мінімум про 40 великих бізнесів - Nestle, Raiffeisen Bank, Burger King, Papa Jhons, Marritt, SubWay, Chevron, Oreo, Cargill, Amway та інші.

Як раніше повідомляв УНІАН, депутат з Шотландії Керол Монахен повідомила, що деякі великі бізнеси з Франції та Німеччини вирішили все ж продовжити свою роботу в Росії. За її словами, "Криваві гроші" продовжують заробляти Leroy Merlin, Danone, Auchan, Crédit Agricole, Adidas, Volkswagen, BMW і Mercedes.

При цьому більше 200 різних компаній вже пішли з російського ринку або планують це зробити найближчим часом.

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