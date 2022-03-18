Депутат з Шотландії Керол Монахен зазначила, що кожен може допомогти в цій ситуації.

Більше 200 різних компаній заявили про те, що йдуть з російського ринку після нападу РФ на Україну. Деякі великі бізнеси з Франції та Німеччини вирішили все ж продовжити свою роботу в Росії.

Про це розповіла депутат з Шотландії Керол Монахен у Twitter.

"Санкції обмежують можливість Путіна фінансувати його криваву війну", - йдеться в повідомленні.

Також політик назвала компанії, які продовжують заробляти "Криваві гроші" в РФ, серед них:

Leroy Merlin - мережа будівельних гіпермаркетів входить у французьку групу Adeo. Компанія не планує зупиняти свою діяльність і готова збільшити постачання продукції в РФ, але попередили про зростання цін. У Росії налічується більше 100 гіпермаркетів.

Danone - французька компанія буде виробляти молочну продукцію і дитяче харчування в РФ, щоб "забезпечити базові потреби в харчуванні місцевого населення". Водночас керівництво зупинило всі інвестиційні проекти. Обсяг інвестицій в роки роботи компанії в РФ склав понад 2,5 мільярда доларів;

Auchan - французька корпорація не має наміру припиняти свою діяльність в Росії і продовжує працювати"як зазвичай". У Росії налічується понад 240 магазинів.

Crédit Agricole - один з найбільших французьких банків продовжує роботу в РФ. Фінустанова тимчасово зупинила фінансування нових проектів, але банк продовжує обслуговувати міжнародних клієнтів в Росії. Активи банківської групи становлять близько 20 мільярдів доларів;

Adidas - німецький виробник спортивного одягу, взуття та аксесуарів закрив магазини в Росії, але продовжує продаж своїх товарів. Крім того, виплачує заробітну плату працівникам – співробітники в 500 магазинах. При цьому Adidas перестав спонсорувати і екіпірувати російську збірну з футболу.

Volkswagen - керівництво компанії лише зупинило конвеєри на двох підприємствах - в Калузі та Нижньому Новгороді;

BMW-компанія заморозила виробництво авто на заводі "Автотор" в Калінінградській області;

Mercedes-компанія лише зупинила потужності в Солнечногорському районі Підмосков'я.

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія напала на Україну 24 лютого. Ворог бомбив як військові об'єкти, так і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Маріуполь та інші.

У зв'язку з російською агресією країни-члени ЄС і США ввели нові санкції, а ряд іноземних компаній - наприклад, Mcdonald's, Starbucks, IBM, Cisko, Coca-Cola вирішили призупинити роботу на російському ринку. Деякі французькі компанії прийняли рішення продовжити співпрацю з РФ.

У свою чергу секретар РНБО Олексій Данилов назвав неприпустимим те, що деякі французькі компанії залишаються на російському ринку і продовжують наповнювати російський бюджет грошима, на які купується зброя для вбивств мирних людей.

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