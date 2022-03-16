Гігабайти з бази даних російської держкорпорації будуть злиті в мережу.

Хакери Anonymous зламали сайт російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом".

Про це повідомляється на сторінці Anonymous в Twitter.

"Anonymous зламав сайт "Росатому" та починає зливати гігабайти даних", - йдеться в повідомленні.

Також вони наголосили, що зламали лише веб-сайт компанії, і він ніяким чином не пов'язаний з роботою реакторів АЕС. Хакери запевнили, що ніколи не наражатимуть на небезпеку невинуватих людей.

Як повідомляє Taiwan News, хакери зламали окрім сайту "Росатому" ще два пов'язаних із ним. До кожного з цих трьох веб-сайтів було додано нову html-сторінку з літерами "fckptn" (f*** Putin).

Представник Anonymous у коментарі виданню зазначив, що вони отримали доступ до файлів із мережі "Росатому", таблицям користувачів із бази даних та облікові дані користувачів внутрішньої мережі.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня на захоплену російськими військами Запорізьку АЕС прибуло 11 співробітників корпорації "Росатом".

Росіяни заявили, що їх направили "оцінити ядерну і радіаційну безпеку після обстрілів і захоплення станції окупантами". Зазначається, що серед цих осіб були ідентифіковані головний інженер Балаковської АЕС Олег Романенко та заступник головного інженера з ремонтів Ростовської АЕС Іван Малахов.

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