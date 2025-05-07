Він припустив, що Трамп повірив вигадкам Путіна про війну в Україні, оскільки вважав його другом.

Відхилення російським диктатором Володимиром Путіним винятково сприятливих мирних пропозицій президента США Дональда Трампа щодо України, вказує на те, що його істинною метою є повне захоплення України, а не закінчення війни шляхом переговорів.

Про це йдеться в матеріалі оглядача видання 19fortyfive Роберта Келлі. Він зробив висновок, що ця незговірливість Путіна прояснює максималістські військові цілі Москви, навіть коли їй пропонують вигідну угоду.

"Рішення адміністрації Трампа відновити військову допомогу Україні свідчить про розуміння того, що РФ повинна зіткнутися з постійним опором, щоб досягти точки, коли вона погодиться на змістовні мирні переговори", - висловив думку оглядач.

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Келлі припустив, що Трамп повірив вигадкам Путіна про війну в Україні, оскільки вважав його другом.

"Трамп не розуміє, що Путін почав війну, що Україна захищається і агресором є не вона, і що поведінка Росії у війні була жахливою", - написав журналіст.

Келлі зазначив, що Трамп запропонував Путіну таку вигідну угоду і дивно, що володар Кремля її не прийняв. Зокрема, глава Білого дому запропонував фактичне визнання анексії Криму Росією 2014 року та інших територіальних завоювань Путіна з 2022 року, скасування антиросійських санкцій США і припинення допомоги Україні.

"Ця угода чудово підходить Москві. Вона дасть російській армії та економіці необхідний перепочинок... Втрати армії становлять близько мільйона вбитих і поранених. Економіка гіпермілітаризована і зрештою має повернутися на цивільну основу", - міркує оглядач.

До того ж, як додав Келлі, припинення вогню без безпекових зобов'язань з боку США зробить Україну вразливою для відновлення російського нападу за кілька років.

"Те, що Путін відкинув такі щедрі умови, свідчить, що він справді прагне захопити більшу частину, якщо не всю, Україну. Російська армія не здатна на це, але Путіну просто все одно", - висловив думку оглядач.

Келлі зазначив, що той факт, що Путін відкинув найбільш проросійську угоду з усіх можливих, недвозначно свідчить, що він хоче війни і що єдиний "мир", який він ухвалить - це капітуляція України.

"Навіть віцепрезидент Джей Ді Венс, нещадний критик Зеленського, схоже, тепер це розуміє", - зазначив оглядач.

Журналіст припустив, що Путін, схоже, щиро вірить, що РФ може перемогти.

"Адміністрація Трампа нарешті зрозуміла це, ухваливши рішення знову надати військову допомогу Україні. Трамп повинен дати Україні інструменти для боротьби, поки Путін не досягне болючого глухого кута... Повне завоювання Росією України стане катастрофою для Заходу і США, і це розуміє навіть Трамп", - констатував оглядач.

Переговори з РФ

2 травня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна не піде на низку забаганок РФ. Він підкреслив, що саме Росія не готова припиняти вогонь і прагне війни.

А 5 травня посол України в Бразилії Андрій Мельник сказав, що зараз важко сказати, чи справді США готові вийти з мирних переговорів щодо закінчення війни в Україні, оскільки політика стала дуже непередбачуваною.

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