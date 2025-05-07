Водночас американський президент зазначив, що не збирається повертати Росію у формат, принаймні поки що.

Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про виключення Росії з групи провідних демократій світу було помилковим. На його думку, повернення Москви до формату G8 могло б змінити хід історії, однак сам він не наполягатиме на цьому, пише Associated Press.

G7, яка до 2014 року існувала як G8, виключила Росію після анексії Криму. На запитання журналістів про те, чи прагне він повернути Росію в групу, коли США прийматимуть саміт у 2027 році, Трамп нагадав, що серед ініціаторів виключення був тодішній президент Барак Обама.

За його словами, таке рішення було "дуже дурним", і навіть, можливо, спричинило тяжкі наслідки.

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"Через це, можливо, гинуть мільйони людей", - додав він, маючи на увазі вторгнення Росії в Україну.

Проте Трамп заявив, що наразі не вважає доцільним повертати Росію до складу G7:

"Ні, це не найкращий час".

Трамп і Путін

Раніше Трамп стверджував, що російський диктатор хоче припинення війни в Украні. Глава Білого дому справді вважав, що Кремль хоче підписати мирну угоду. Але з часом до Трампа почало доходити, що не все так прозоро.

Нещодавно глава Білого дому заявив, що Путін "морочить голову" йому, оскільки досягнення мирної угоди затягується. За всієї своєї приязні до Путіна Трамп обрав ухилитися від відповіді на пряме запитання про те, чи довіряє він йому.

За даними західних ЗМІ, Трамп дещо змінив риторику про російського диктатора Володимира Путіна після кількох місяців непублічних дипломатичних зусиль прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Франції Еммануеля Макрона.

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