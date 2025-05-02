Наголосив, що саме Росія не готова припиняти вогонь і прагне війни.

Росія, як і жодна інша країна, немає і не матиме права вето на наш вибір щодо вступу в НАТО. Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

Він наголосив, що Україна не сприймає будь-які обмеження суверенітету України, нашої внутрішньої та зовнішньої політики, зокрема, щодо вибору союзів та альянсів, до яких прагнемо приєднати.

"Так, ми можемо не мати зараз консенсусу щодо членства країни в НАТО, але й надалі будемо активно працювати задля його досягнення. Проте Росія, як і жодна інша країна немає і не матиме права вето на наш вибір", - підкреслив Сибіга.

Відео дня

Міністр підкреслив, що Україна готова безумовно припиняти вогонь:

"Це Росія не готова і прагне війни. Україна не піде на так званий мир за будь-яку ціну. Принципові позиції країни щодо умов миру залишаються чіткими та незмінними. По перше, ми не підемо на визнання будь-яких тимчасово окупованих територій російськими. По друге, ми не погодимося на будь-які обмеження щодо структури чисельності та інших характеристик Сил оборони України, обмеження оборонної промисловості, військової допомоги союзників чи присутності їх контингентів на нашій території".

Мирні переговори - роль НАТО

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначав, що НАТО навряд чи братиме безпосередню участь у миротворчій місії на території України після припинення вогню, адже це може мати наслідки для оборони території Альянсу у майбутньому.

В ЗМІ пройшла інформація, що Формулювання про членство України в НАТО та про незворотність її шляху до Північноатлантичного Альянсу виключено з нового звіту генсека Марка Рютте за 2024 рік.

Раніше згадувався текст вільнюської декларації про те, що майбутнє України - в НАТО, і Альянс підтримуватиме Україну на її шляху до майбутнього членства.

Вас також можуть зацікавити новини: