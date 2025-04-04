Керівник ОП вважає, що США та інші країни повинні тиснути на РФ.

Україна вже показала своє прагнення до повного припинення вогню, але Росія такого бажання не поділяє. І американці це побачили. Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав під час спілкування з журналістами.

Зокрема, Єрмак відповів на питання, чи є в американської сторони розуміння того, що саме Росія не бажає миру після двох раундів зустрічей у Саудівській Аравії.

"Думаю, що так. І я думаю, що головними підсумками зустрічі в Джидді і зустрічі в Ер-Ріяді є те, що в американської сторони [нема] жодних питань до України. Україна демонструє свою абсолютну прозорість позиції, абсолютну адекватвість. І тому, ми вважаємо, що дійсно, сьогодні повне припинення вогню - це є дійсно те, чого ми прагнемо, і це є логічним і правильним", - наголосив Єрмак.

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Водночас, за його словами, цього на сьогодні не підтримує російська сторона.

"І ми вважаємо, що саме така сильна позиція і тиск на Росію з боку американців, і з боку інших партнерів - це той шлях, яким треба йти", - відзначив Єрмак.

Разом з тим, у нього запитали, наскільки успішно наразі вдається відстежувати дотримання домовленостей про перемир'я на морі і в енергетиці.

"Нна жаль, сьогодні такого чіткого механізму моніторингу і контролю немає. Ми вважаємо, що саме американська сторона має всі можливості для того, щоби це здійснювати. І це треба не тільки моніторити і контролювати, але й [розуміти] що відбувається, якщо це порушується? Сьогодні це відбувається у такому режимі, що щоденно військові мають факти порушення російською стороною. І ми передаємо [цю інформацію] американській стороні, передаємо іншим партнерам, і очікуємо від них дійсних кроків щодо тиску на Росію", - повідомив Єрмак.

Він додав, що наразі ведеться робота з розробки механізму, як контролювати дотримання режиму тиші.

"Без цього дуже важко говорити, що це працює", - сказав Єрмак.

Також у нього запитали про те, чи заплановані наступні раунди переговорів про припинення вогню.

"Конкретних дат поки нема. Думаю, що невдовзі ці розмови - у першу чергу наші розмови з американцями, будуть продовжені.Що стосується зустрічей, я думаю, що невдовзі вони продовжаться", - сказав Єрмак.

Росія готується до нового наступу

Як повідомляв УНІАН, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса відзначає, що зараз спостерігаються ознаки підготовки російського угруповання до активізації бойових дій на кількох напрямках. Але він сумнівається, що росіянам вдасться досягнути суттєвих успіхів, особливо оперативного рівня.

Також, Паліса відзначив, що цього року російська армія планує наростити своє угруповання на 150 тисяч осіб. Відповідно, він вважає, що перемовини про перемир'я для росіян зараз не становлять великого інтересу.

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