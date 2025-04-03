Президент зауважує, що в питанні щодо якнайшвидшого припинення вогню об'єднані й українці, і американці, і європейські партнери України.

В досягненні припинення вогню питання полягає в тиску на росіян, і це можливо зробити в найближчі тижні або ж місяці.

Про це під час візиту до Чернігівської області сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання щодо того, які він бачить перспективи щодо припинення вогню та завершення війни.

"Припинення вогню - це дійсно найбільший шлях до закінчення війни. Але це не закінчення війни. Тому що, на жаль, ми маємо справи з тими, з ким ми маємо справи - з росіянами. І повне припинення вогню дає можливість і дає люфт, і дає час, щоб у України були ті гарантії безпеки, які забезпечать неповернення знов до гарячої стадії війни. Тобто вона відкриває шлях до реальної дипломатії. Саме вона, та частина війни. Саме воно - припинення вогню", - сказав голова держави.

Відео дня

Він зауважив, що бажано, аби це було безумовне припинення вогню, - це "наш настрій і настрій всіх, в принципі, європейців". Зеленський додав, що "коли ми ставимо будь-які умови одне одному, - це безкінечний процес домовленості про припинення війни".

"Умови повинні бути потім, після етапу припинення вогню, між етапом завершення гарячої стадії війни і переходом до договору щодо остаточного закінчення війни. Отам боремося, ставимо умови, тощо. Але дипломатично. А припинення вогню - Росія не може давати нам ніякі ті чи інші умови", - сказав президент.

Голова держави пояснив, що це важливо, адже "якщо ви будете їм давати можливості навіть на припинення вогню робити ті кроки, які вони хочуть, наприклад, зняття з них всіх санкцій, тощо, - потім буде набагато складніше". Тому, додав він, сьогодні ми говоримо про повне припинення вогню.

"Щодо термінів цієї стадії закінчення війни.. Ми підкреслили це на наших зустрічах як в Україні, в Сполучених Штатах, так і в Саудівській Аравії: ми хочемо швидкого закінчення війни, якомога швидше. Потім в Саудівській Аравії, ви знаєте, ми погодилися на безумовне припинення вогню. Руські на це поки що не погодились, ми це бачимо. Хоча ми знаємо, що розмови між американцями і руськими на цю тематику йдуть. Є непублічні розмови, вони є. І на сьогодні, як би ми по-різному не бачили деякі речі, але, безумовно, з американцями і з європейцями, є свої інтереси у всіх, але, безумовно, в питанні щодо якнайшвидшого припинення вогню всі ми об'єднані", - наголосив Зеленський.

За його словами, питання полягає в тиску на росіян, аби дійти до цього.

"Я думаю, що це можливо зробити в максимально найближчі тижні. Може, місяці… Може бути по-різному, іноді все в один момент відбувається. Особливо з цією частиною закінчення війни. Гаряча фаза, ми вважаємо, - це повне припинення вогню… І ми б дуже хотіли, щоб вона була безумовна", - підкреслив президент.

Голова держави зауважив, що це правильний крок, на який Україна погодилась і який Україна підтримує.

"Щодо іншого кроку... Але потім буде час, наприклад, перші домовленості можуть бути місяць, два місяці. Все одно, якщо чесно. Але це шанс, щоби країни розпочали дипломатичні варіанти тих чи інших форматів діалогу. Вони дійсно різні можуть бути, абсолютно різні. На це потрібен час. І щоб ніхто ні на кого не тиснув під час цих діалогів, важливе припинення вогню. Тому що інакше це буде виглядати як, ну, зовсім неправильно", - сказав Зеленський.

В ЗСУ прокоментували "ураження" Україною енергооб’єктів у РФ та на окупованих територіях

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна та Росія досягли домовленості про 30-денне взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Крім того, 26 березня стало відомо, що Україна узгодила зі Сполученими Штатами Америки перелік енергетичних об’єктів, удари по яких Росія повинна припинити в межах угоди про часткове припинення вогню.

Водночас у ніч проти 28 березня Росія вже увосьме за цей рік завдала комбінованої атаки по обʼєктах групи "Нафтогаз", пошкодивши на підприємстві газовидобувні потужності.

Утім, віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив упевненість, що "енергетичне перемир’я" між Україною та Росією нібито діє.

Сьогодні, 3 квітня, у Генеральному штабі Збройних сил України зауважили, що інформаційні ресурси ворога "продукують фейки" про ураження Україною енергетичних об’єктів у Росії та на окупованих нею територіях. У Генштабі наголосили, що Сили оборони України не завдавали таких ударів.

Вас також можуть зацікавити новини: