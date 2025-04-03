Водночас, виникають сумніви, що окупантам вдасться досягти суттєвих успіхів, розповів Паліса.

Російські загарбники найближчим часом мають намір максимально тиснути на тих напрямках фронту, де це тільки буде можливо. Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса сказав під час зустрічі з журналістами.

Зокрема, він прокоментував інформацію про можливий наступ російських загарбницьких військ навесні чи на початку літа.

"Наразі спостерігаються ознаки підготовки російського угруповання до активізації бойових дій на кількох напрямках. Безумовно, у росіян є ресурси. Але чи достатньо їх для досягнення суттєвих успіхів, особливо оперативного рівня - маю сумніви", - наголосив Паліса.

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За його словами, наявна інформація свідчить, що "цього року російська армія планує наростити своє угруповання на 150 тисяч осіб".

"Умовно це еквівалент приблизно 15 мотострілецьких дивізій. Їхнє формування наразі триває. Проблем із залученням особового складу у них на даний момент немає", - підкреслив заступник керівника ОП.

Водночас, як зауважує Паліса, потрібно розуміти, що всі ці з’єднання не можуть бути введені в бій одночасно.

"Тому очікувано, що найближчим часом вони намагатимуться максимально тиснути на тих напрямках, де це можливо", - підкреслив він.

Заступник керівника ОП звернув увагу, що це відбувається на тлі нинішніх консультацій щодо припинення вогню. Паліса відзначив:

"Не секрет, що ці перемовини для росіян зараз не становлять великого інтересу - окрім, можливо, питань, пов’язаних із морським напрямком, де режим припинення вогню для них більш актуальний. Щодо повітряного чи наземного - очевидно, що вони продовжують поступово просуватися, намагаючись продавити окремі ділянки фронту".

Він додав, що йдеться про часткові, повільні тактичні успіхи, яких росіяни досягають із дуже великими втратами.

"Але якщо вони можуть собі це дозволити, вони й надалі будуть затягувати час. Їхня мета - продемонструвати світові, зокрема пану Трампу, що вони начебто досягають успіхів, навіть якщо це "як би і так, але не зовсім", - наголосив Паліса.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, в останній час в медіа та серед експертів поширюється думка про підготовку Росією нового маштабного наступу.

Командир 1-го штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Володимир Фокін повідомив, що їхня "бригада робить все можливе для того, щоб підготуватися до вже більш великого наступу з боку росіян в своїй смузі відповідальності".

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські війська розширюють свій плацдарм на північний схід від Лиману в рамках взаємопідсилювальних зусиль зі створення умов для захоплення Борової та Лиману в найближчі місяці.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зараз у росіян план незмінний - спочатку витіснити ЗСУ повністю з Курського напрямку, а потім вдарити у напрямку міста Суми. Далі - переміщувати війська на Харків, і відповідно на Запоріжжя.

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