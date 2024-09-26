Росія не візьме гору у війні, наголосив американський президент.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголоив про новий пакет допомоги Україні на 2,4 млрд доларів та повідомив президенту України Володимиру Зеленському про два важливі елементи, які мають критичне значення для завершення війни, що її розпочала Росія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден сказав на початку зустрічі із Зеленським у Білому домі, яка транслювалася в прямому ефірі. Президент США відзначив, що разом з українським колегою збирається обговорити, як Україна "візьме гору у цьому конфлікті". У цьому зв'язку, Байден назвав два ключові елементи, аби посилити Україну на можливих майбутніх переговорах.

"По-перше, зараз ми повинні зміцнити позиції України на полі бою", – наголосив Байден.

Він додав, що з цієї причини він сьогодні радний оголосити про новий пакет безпекової допомоги на суму 2,4 млрд доларів для України.

Крім того, Байден доручив Пентагону розподілити усю решту затвердженого фінансування на безпеку України до кінця його терміну президенства, а саме до 20 січня 202 року. Це зміцнить позицію України на майбутніх переговорах, сказав Байден.

"По-друге, ми дивимося у майбутнє, аби допомоги Україні добитися успіху на довгострокову перспективу", – відзначив президент США.

Він нагадав, що на саміті НАТО у Вашингтоні було сказано про потребу підтримки шляху України до членства в Альянсі і Європейському Союзі і про підтримку продовження проведення реформ в Україні для боротьби з корупцією і зміцнення демократії.

Також американський лідер сказав, що треба забезпечити Україну достатніми спроможностями для того, аби вона мала можливість відбити майбутню російську агресію. Байден підкреслив, що названі ним два елементи критичні для того, як закінчиться війна.

"Росія не візьме гору у війні. Росія не переможе. Україна переможе і ми продовжимо виступати на вашому боці на кожному кроці шляху", – сказав Байден.

Президент США зазначив, що Зеленський поділився планом, як перемогти у війні.

Своєю чергою, глава української держави зауважив, що, дуже важливо, що "ми поділяємо однакове бачення для безпекового майбутнього України в ЄС та НАТО". Він додав, що Україна впроваджує безпрецедентні реформи на цьому шляху.

Зеленський сказав, що оголошений сьогодні Сполученими Штатами пакет підтримки на загальну суму 7,9 млрд доларів стане великою допомогою. Крім цього, за словами президента України, він на зустрічі з американським колегою повідомив про План перемоги.

"Сьогодні ми готуємося обговорити деталі для зміцнення плану", – сказав Зеленський і додав, що команди обох країн працюватимуть для того, аби забезпечити втілення майбутніх кроків.

Візит Зеленського до США: важливі новини

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у США з метою представлення його Плану перемоги американським високопосадовцям. Перед відправленням в США український лідер заявив, що саме цієї осені вирішується, що буде далі у війні. На переконання Зеленського, разом із партнерами можна посилити українські позиції, як потрібно для перемоги України, і зокрема, для здобуття дійсно справедливого миру.

Водночас видання The Wall Street Journal з посиланням на заяви американських чиновників повідомило, що у США не вражені Планом перемоги Зеленського. Адміністрація Байдена стурбована тим, що він не має всеосяжної стратегії і є "трохи більше, ніж перепакованим проханням" про надання більшої кількості зброї та зняття обмежень на ракети дальнього радіусу дії.

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