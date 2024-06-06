Альянс виділяє більше ресурсів для відстеження російських технологій.

НАТО планує розширити співпрацю з Україною в галузі оборонних технологій і обмінюватися розвідданими про можливості Росії щодо радіоелектронної боротьби.

Як пише Bloomberg, війна з Росією проти України підштовхнула альянс виділити більше ресурсів на забезпечення кібербезпеки і відстеження російських військових технологій, заявив цього тижня помічник генерального секретаря НАТО Девід ван Віл.

"Українці впроваджують інновації з дуже високою швидкістю... Але, звичайно, росіяни не дурні. Це означає, що інновації на полі бою - не статична річ. Це більше схоже на шахи", - сказав він на форумі в Кракові.

Відео дня

За словами ван Віла, угоду, що запроваджує нові рамки для обміну інформацією, зокрема про ланцюжки поставок безпілотників, буде завершено до липневого саміту альянсу у Вашингтоні.

Одна з цілей програми - допомогти Україні стати великим постачальником технологій після закінчення війни. За словами ван Віла, НАТО також хоче повторити деякі з тих швидких темпів впровадження і розгортання технологій, які спостерігалися в Україні після початку протистояння.

Ван Віл виступив на першому Форумі оборонних новаторів - конференції, в якій узяли участь представники Києва, Брюсселя і Пентагону, а також десятки стартапів, що створюють обладнання для поля бою.

Головною темою заходу стала протидія постійному глушінню Росією системи глобального позиціонування, що зробило деякі українські безпілотники та іноземну високоточну зброю неефективними. Приписувані Росії перешкоди GPS дедалі частіше зачіпають країни НАТО в Північній Європі, порушуючи польоти і морське сполучення в Прибалтиці та Фінляндії.

У відповідь на російські перешкоди українські стартапи розробляють безпілотники, які можуть картографувати місцевість без GPS, орієнтуючись на бортові камери або датчики.

Співпраця України та НАТО

НАТО планує запропонувати Україні пакет безпекової допомоги під час щорічного саміту Алянса, який відбудеться влітку цього року у Вашингтоні. Однак передбачається, що цей пакет не задовольнить прохання України про членство в НАТО на тлі вторгнення РФ, пише Defense News.

Посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що окрім оприлюднення пакету в липні, 32 країни закінчують підготовку низки двосторонніх угод на підтримку України до саміту, 13 з яких уже укладено.

Вас також можуть зацікавити новини: