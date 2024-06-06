Анонсовано створення фонду підтримки інфраструктурних проектів в Україні.

Франція відкриє в Україні агентство розвитку із загальним бюджетом 450 млн євро та створить окремий фонд у 200 млн євро, призначений для підтримки важливих інфраструктурних проектів. Про це повідомило видання Le Monde з посиланням на Єлисейський палац.

За даними видання, президент Володимир Зеленський та французький лідер Еммануель Макрон підпишуть у п’ятницю, 7 червня, дві угоди на загальну суму 650 млн євро вигляді позик і пожертвувань Україні для підтримки місцевих органів влади та критичної інфраструктури, зокрема енергетичної.

Першою угодою передбачено, що Французьке агентство розвитку (AFD) надасть "прогнозовані кошти у розмірі 400 млн євро у вигляді кредитів та 50 млн євро у вигляді грантів до 2027 року з метою розширення своєї діяльності в Україні". Кошти підуть на підтримку зокрема, в енергетичному та транспортному секторах.

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Друга угода на 200 мільйонів євро, як пише видання, стосуватиметься створення двостороннього фонду, який буде підтримувати проекти за участю компаній з французькою часткою капіталу у сферах енергетики, транспорту, водопостачання та санітарії, охорони здоров’я та сільського господарства.

Зеленський у Франції - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН,Зеленський та перша леді Олена Зеленська сьогодні прибули до Франції з метою участі у важливих заходах, у тому числі в офіційній церемонії на 80-річчя висадки союзницьких військ у Нормандії під час Другої світової війни.

"Нормандія. Попереду – важливі заходи та зустрічі для зміцнення нашої держави й посилення єдності всіх, хто поважає людські цінності та життя", - повідомив президент.

Також глава держави додав, що у Франції відбудеться особлива подія, узяти участь у якій для України дуже почесно: відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії.

Макрон під час святкування 80-ї річниці висадки союзницьких військ в Нормандії може оголосити про відправку військових інструкторів до України.

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