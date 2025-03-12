За словами французького міністра, "справжніми гарантіями безпеки тут буде допомога, яку ми можемо надати українській армії".

Біля 15 країн хочуть надати гарантії безпеки для України. Таку заяву зробив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Як пише ВВС, у середу, 12 березня, в Парижі відбулася зустріч міністрів оборони Великої Британії, Німеччини, Франції, Польщі та Італії. Головував на переговорах саме Лекорню.

За словами французького міністра, "справжніми гарантіями безпеки тут буде допомога, яку ми можемо надати українській армії".

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"Це складно... ми повинні думати про питання безпеки в Чорному морі, про атомні електростанції в Україні... і ми повинні будемо почати думати про розподіл цих обов'язків", – зазначив він.

Лекорню також повідомив, що через 15 днів відбудеться зустріч начальників генеральних штабів Збройних сил низки країн.

"Чому 15 днів? Тому що, якщо Росія погодилася на припинення вогню, ми, очевидно, захочемо використати 30 днів для того, щоб розробити структуру системи безпеки", – пояснив він.

Гарантії безпеки для України: це варто знати

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що питання гарантій безпеки для України потрібно розглядати після укладення мирної угоди.

Тим часом керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час спілкування з журналістами за підсумками зустрічі американської та української делегацій в Саудівській Аравії сказав, що розглядаються різні варіанти гарантій безпеки для України. Перемовини з цього питання тривають.

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