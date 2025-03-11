За його словами, спочатку треба досягти миру, а потім говорити і про його підтримання.

Питання гарантій безпеки для України потрібно розглядати після укладення мирної угоди. Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише El Mundo.

"Я думаю, президент Трамп має рацію в тому, що перш ніж підтримувати мир, потрібно спочатку досягти миру. А миру поки що немає", – заявив Рютте.

Генсек також додав, що у питанні початку переговорів як з Україною, так і з РФ дійсно "стався прорив" завдяки діям американського президента.

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Сьогодні, 11 березня, в Саудівській Аравії відбуваються переговори української та американської делегацій. Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц заявив, що сторони "йдуть до мети".

Раніше у ЗМІ повідомляли, що українська делегація під час перемовин зі США в Саудівській Аравії, запропонує встановлення режиму припинення вогню на морі та заборону на далекобійні удари.

Поки американський президент Дональд Трамп робить заяви про готовність Росії до миру, Bloomberg пише, що російський диктатор Володимир Путін не збирається йти на жодні компроміси і готовий воювати далі. Правитель Кремля навмисно висунув "максималістичні" вимоги напередодні переговорів, бо знає, що вони неприйнятні для українців та європейців.

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