Перемовини з цього питання тривають.

Станом на зараз розглядаються різні варіанти гарантій безпеки, які може отримати Україна для запобігання повторенню російської агресії у майбутньому.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав журналістам за підсумками переговорів з американською делегацією у Джидді (Саудівська Аравія), відповідаючи на запитання про те, які гарантії безпеки для України обговорювали на зустрічі.

"Ми розглядали сьогодні різні варіанти, які сьогодні знаходяться на столі [на порядку денному – УНІАН]. Так як ці розмови, консультації, перемовини ще тривають, я не хотів би сьогодні говорити про якісь конкретні [варіанти]... Але це точно ті гарантії, які будуть стовідсотково запобігати будь-якій агресії в майбутньому", – повідомив Єрмак.

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Він нагадав про доволі поганий досвід України щодо "всіх Будапештських меморандумів, Мінських угод і так далі", які, за його словами, на жаль, не дали Україні жодних гарантій, і сталася повномаштабна агресія Росії проти України.

"Саме тому, маючи цей досвід, розуміючи, що це повинно бути не просто на папері – це повинно працювати, це повинно дійсно мати такий юридично зобов'язуючий [характер]. Але сьогодні ми є в процесі. І, як я сказав, ми розглядаємо різні варіанти за участю різних країн. За участю, безумовно, і європейських наших партнерів, і за допомогою Сполучених Штатів", – відзначив Єрмак, додавши, що цей процес триває.

Також у нього запитали, чи були заклики до України відносно територіальних поступок або відмови від членства в НАТО.

"У нас партнерські відносини, тому, взагалі, я би не використовував слово "заклики" чи якісь "примуси". Ми говорили сьогодні як партнери і як друзі. Ми говорили про те, що справедливо. Ми говорили про ситуацію на полі бою", – відповів Єрмак.

Він додав, що відбулася партнерська розмова двох країн, які "дуже близькі одна до одної". Делегація України провела розмову з делегацією США, як країни, яка "дійсно хоче відіграти роль і зробити усе можливе для того, щоби допомогти нам принести справедливий мир".

"І безумовно, для них важливі наша думка, наша позиція. І сьогодні ми мали можливість дуже детально про всі ці питання поговорити", – сказав керівник ОП.

Гарантії безпеки для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте нещодавно висловив позицію, що питання гарантій безпеки для України потрібно розглядати після укладення мирної угоди. За його словами, спочатку треба досягти миру, а потім говорити і про його підтримання.

На початку березня радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що США наразі не готові давати Україні гарантії безпеки. Вони мають стати частиною мирної угоди, за якою Україна поступиться РФ територіями.

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