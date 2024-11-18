Присутність Північної Кореї, мабуть, переконала Білий дім змінити свою позицію щодо ракет великої дальності після місяців опору.

Американські офіційні особи заявили, що ракети, ймовірно, будуть розгорнуті, принаймні спочатку, проти об'єднаних російських і північнокорейських військ на території, захопленій Україною в Курській області на півдні Росії.

Як зазначає The New York Times, додавання до 10 000 північнокорейських солдатів до військових зусиль Москви цієї осені стривожило Сполучені Штати і європейські країни, які вважають, що це розширює війну, залучаючи російських союзників безпосередньо в наземні бої.

Присутність Північної Кореї, мабуть, переконала Білий дім змінити свою позицію щодо ракет великої дальності після місяців опору, сказано в статті.

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Минулого року адміністрація Байдена погодилася поставити кілька сотень ATACMS українцям для використання на власній території України, включно з окупованим Росією Кримським півостровом. Відтоді українські військові використовували багато з цих ракет під час кампанії з нанесення ударів по військових цілях у Криму, і неясно, скільки з них залишилося в арсеналі України.

Однак Україна протягом кількох місяців залишалася розчарованою відмовою Білого дому дати дозвіл на нанесення ударів більшої дальності по російській території.

Американські офіційні особи та військові аналітики заявили, що запуск обмеженої кількості балістичних ракет по цілях у Росії не матиме істотного впливу на динаміку війни, але може швидко допомогти військам, які стикаються з наступом у Курській області.

Зазначається, що українці могли б використати ракети для удару по північнокорейських військах, щоб відрадити Пхеньян від відправки більшої кількості, і це, мабуть, стало однією з головних причин зміни позиції Білого дому.

Командир бригади, що воює в Курську, заявив, що, на його думку, ATACMS може допомогти Україні завдати удару по логістичних вузлах, складах боєприпасів, ключових елементах устаткування і лініях постачання, що підтримують атаку.

"Питання в тому, скільки їх у нас і який вигляд матимуть поставки цих боєприпасів", - сказав командир. За його словами, багато чого залежатиме від здатності української військової розвідки виявити зосередження північнокорейських військ та інші цілі на території Росії.

Дозвіл на далекобійні удари по РФ

Америка наприкінці 2023 року, після більш ніж року дебатів, надала Україні ракети ATACMS з дальністю дії 300 км, які ЗСУ використовували з руйнівним ефектом на окупованій Росією території, зокрема й у Криму. При цьому США, незважаючи на численні прохання України, не давали дозволу бити через кордон Росії по аеродромах, складах боєприпасів і командних пунктах.

Однак, як пише The Economist, 17 листопада американські ЗМІ повідомили, що Джо Байден дав Україні дозвіл на використання цих ракет на російській території.

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