Україна отримала дозвіл на удари по території Росії від західних союзників, але знову не обійшлося без обмежень.

Україна дійсно отримала дозвіл на використання ракет Storm Shadow/SCALP спільного виробництва Франції та Великої Британії по цілях на території Росії, заявляє високопоставлене джерело у військово-політичних колах.

У коментарі "РБК-Україна" він зазначив, що ці ракети ЗСУ можуть використовувати тільки для атак на цілі в Курській області.

Удари далекобійними ракетами по Росії - що відомо

У неділю, 18 листопада 2024 року, у ЗМІ з'явилася інформація про те, нібито президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати ракети ATACMS по цілях на території Росії. Після цього з'явилися новини, що такий самий дозвіл Україна отримала і від Франції з Великою Британією.

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Однак офіційного підтвердження цієї інформації досі немає.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна може використовувати далекобійні ракети західного виробництва, зокрема, по північнокорейських військах, які скупчуються в Курській області. У Defense Express пояснили, чи змінить це позицію Кім Чен Ина.

Крім того, дозвіл США на удари ATACMS по РФ залишає три суттєвих питання. Одне з них - як на це відреагує кремлівський диктатор Володимир Путін.

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