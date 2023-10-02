Світова спільнота повинна об'єднуватися і більше працювати у відповідь на злочинні дії Путіна.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що президент Російської Федерації Володимир Путін показав справжню природу війни проти України (так званої "спеціальної військової операції") і розширює злочинні дії в усьому світі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою за підсумками неформального засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Києві.

Боррель сказав, що засідання Ради ЄС в Києві є історичним, бо вперше така зустріч відбулась за межами країн-членів ЄС на території країни-кандидата на вступ. Також вперше така зустріч відбулася на території країни, яка воює.

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"Приїхавши до Києва, міністри закордонних справ Європейського Союзу надіслали твердий сигнал солідарності і підтримки для України перед обличчям цієї несправедливої і незаконної війни", - сказав Боррель.

Високий представник ЄС додав, що ще до проведення Ради ЄС відвідав Одесу і Київ, щоб зустрітися з українцями і дізнатися про їхнє щоденне життя, та щоб на власні очі побачити жорстоку та нелюдську природу агресію президента РФ Володимира Путіна проти України.

"Нанесення ударів по церквах, культурній спадщині, портах, які підтримують доставлення продовольства до голодних людей в усьому світі - це говорить багато про справжнє обличчя так званої "спеціальної військової операції" (так в Росії називають загарбницьку війну проти України - УНІАН), яку Путін здійснює проти народу Україні, який чинить спротив з надзвичайною мужністю", - сказав Боррель.

"Росія робить зброєю голод та енергоносії. Роблячи це, Росія розширює свій злочин в усьому світі, що б'є по найбільш вразливим людям в Африці та Азії та позбавляє їх їжі. Це наслідок морського блокування", - додав Боррель.

Він зазначив, що це не твердження європейців, а сприйняття дій Росії у багатьох країнах.

"Здається, що Росія налаштована продовжувати свої незаконні дії з порушенням міжнародного права і порядку, заснованого на правилах, а також випробовувати глобальну дипломатію. Це означає, що ми повинні більше працювати спільно", - сказав Боррель.

З'являються все нові докази звірств росіян в Україні

Як повідомляв УНІАН, експерти Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні заявили, що продовжують знаходити численні докази воєнних злочинів, скоєних збройними силами РФ на території України. Комісія задокументувала напади із застосуванням вибухової зброї на житлові будинки, медичний заклад, залізничний вокзал, ресторан, магазини та комерційні склади, які призвели до жертв серед мирних людей, пошкодження або знищення ключових об'єктів, а також перебоїв у наданні основних послуг та продуктів.

Розслідування Комісії в Херсоні та Запоріжжі свідчать про широке і систематичне застосування тортур окупантами проти людей, звинувачених у тому, що вони є інформаторами ЗСУ. У деяких випадках катування були такими жорстокими, що призводили до смерті.

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