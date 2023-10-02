Міністри закордонних справ у Києві відреагували на відмову Вашингтона від пакету підтримки України.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель висловив упевненість, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну, навіть після того, як законодавці у Вашингтоні відмовилися від пакету фінансування Києва, щоб запобігти призупиненню роботи уряду.

"Я впевнений, що це рішення буде переглянуто, і в цілому ми продовжимо бути на вашому боці", - заявив Жозеп Боррель журналістам у понеділок у Києві, маючи на увазі спірний крок з фінансування, якого вимагають законодавці-республіканці в США, пише Politico.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також применшив значення рішення Конгресу США, яке він назвав "інцидентом".

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"Ми працюємо з обома сторонами Конгресу, щоб гарантувати, що це не повториться знову ні за яких обставин", - заявив Кулеба журналістам, виступаючи разом з Боррелем.

Міністри закордонних справ ЄС також висловили впевненість, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, поки Джо Байден залишається на своїй посаді.

Катрін колона з Франції підкреслила, що "президент Байден висловив свою прихильність, тому ми не сумніваємося, що США залишаться на боці України".

Зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Києві

Міністри закордонних справ ЄС зібралися на неформальну зустріч у Києві у понеділок, де, як очікується, обговорять поставки зброї в Україну.

Зустріч почалася незабаром після того, як проросійський Роберт Фіцо переміг на виборах в Словаччині, що викликало тривогу в столицях ЄС з приводу того, що Братислава може відмовитися від підтримки України.

Кулеба заявив, що "поки рано судити про те, як вибори вплинуть на підтримку України, і нам потрібно почекати, поки буде сформована коаліція".

Сполучені Штати Америки затвердили тимчасовий бюджет, який дозволить уряду працювати ще 45 днів. Бюджет включає фінансування стихійних лих, але не включає допомогу Україні.

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