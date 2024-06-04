Росія зазнає поразки в Україні. Про це в інтерв'ю Sky News сказав голова комітету начальників штабів Великої Британії Ентоні Радакін.
Видання зазначає, що адмірал проводить пралель між виявив схожість між діями союзників проти нацистів і тим, як західні країни об’єднуються, щоб допомогти Україні боротися з вторгненням Росії сьогодні.
"Це війна економік. Це війна логістики. Це війна промислового виробництва. Це війна політичної волі. Все це заради простоти повернення миру народу України", - зазначив військовий.Відео дня
Радакін, відомий своїм оптимістичним поглядом, наполягає, що Росія "зазнає невдачі" в Україні, навіть попри те, що російські війська почали нове вторгнення на північний схід Харківщини, де вони відбили територію, оскільки українські війська страждають від нестачі в боєприпасів і живої сили.
"Росія робить тактичні наступи на суші. Але тоді потрібно трохи відступити. Якщо повернутися до березня 2022 року, Росія зайняла близько 17% території України. Сьогодні вона має 11%. Тож Росія все ще в дефіциті", - сказав військовий
На запитання, чи впевнений він у перемозі України, Радакін відповів ствердно.
"Я повністю впевнений. До кінця червня Росія втратить 500 тисяч людей - убитими і пораненими. Ми вже пройшли 800 днів війни, на яку Путін давав три дні. Це важко для України, але ми повинні зберегти нашу підтримку", - підкреслив Радакін.
Війна в Україні - останні новини
РФ вирішила проблему з завантаженням "Калібрів" на ракетоносії. Таке припущення зробив начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.
При цьому, за його словами, у морській акваторії основною проблемою залишається присутність великої кількості авіації РФ.
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