Ентоні Радакін виступає за використання Україною західної зброї для ударів по військових об’єктах в РФ.

Росія зазнає поразки в Україні. Про це в інтерв'ю Sky News сказав голова комітету начальників штабів Великої Британії Ентоні Радакін.

Видання зазначає, що адмірал проводить пралель між виявив схожість між діями союзників проти нацистів і тим, як західні країни об’єднуються, щоб допомогти Україні боротися з вторгненням Росії сьогодні.

"Це війна економік. Це війна логістики. Це війна промислового виробництва. Це війна політичної волі. Все це заради простоти повернення миру народу України", - зазначив військовий. Відео дня

Радакін, відомий своїм оптимістичним поглядом, наполягає, що Росія "зазнає невдачі" в Україні, навіть попри те, що російські війська почали нове вторгнення на північний схід Харківщини, де вони відбили територію, оскільки українські війська страждають від нестачі в боєприпасів і живої сили.

"Росія робить тактичні наступи на суші. Але тоді потрібно трохи відступити. Якщо повернутися до березня 2022 року, Росія зайняла близько 17% території України. Сьогодні вона має 11%. Тож Росія все ще в дефіциті", - сказав військовий

На запитання, чи впевнений він у перемозі України, Радакін відповів ствердно.

"Я повністю впевнений. До кінця червня Росія втратить 500 тисяч людей - убитими і пораненими. Ми вже пройшли 800 днів війни, на яку Путін давав три дні. Це важко для України, але ми повинні зберегти нашу підтримку", - підкреслив Радакін.

Війна в Україні - останні новини

РФ вирішила проблему з завантаженням "Калібрів" на ракетоносії. Таке припущення зробив начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

При цьому, за його словами, у морській акваторії основною проблемою залишається присутність великої кількості авіації РФ.

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