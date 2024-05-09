CNN зазначає, що раніше програні війни змушували росіян задуматися і провести реформи.

Росія вже понад два роки веде повномасштабну війну в Україні, і весь цей час за кордоном побутує думка, що Росія не може програти. Як пише CNN, навіть сьогодні, коли Україна утримує свої позиції вже понад два роки, серед прихильників Росії на Заході переважає думка, що РФ зрештою має перемогти.

Однак Росія може програти і вона повинна програти, заради всього світу - і заради себе самої, зазначає видання.

Як пише CNN, успіх Москви - не на полі бою, а в нашій свідомості:

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"Якщо щось здається неможливим, ми не можемо уявити, що може статися далі. І тому навіть серед прихильників України існує тенденція вважати, що найкращим рішенням буде нічия. Таке мислення нереалістичне".

Водночас, вказує видання, питання в тому, хто переможе і з якими наслідками.

"Якщо переможе Росія, наслідки будуть жахливими: ризик масштабнішої війни в Європі, більша ймовірність китайської авантюри в Тихому океані, ослаблення міжнародного правового порядку загалом, ймовірне розповсюдження ядерної зброї, втрата віри в демократію", - наголошується в статті.

При цьому програвати війни - це нормально для Росії. І зазвичай це змушувало росіян задуматися і провести реформи. Так, поразка в Криму 1856 року змусила самодержавство покінчити з кріпосним правом. Програш Росії Японії 1905 року призвів до революції. Невдача СРСР в Афганістані призвела до реформ Горбачова і, відповідно, до закінчення холодної війни.

"Росія може програти цю війну, і повинна, заради самих росіян. Перемога над Росією означає не тільки кінець безглуздим втратам молодих життів на Україні. Це ще й єдиний шанс Росії стати постімперською країною, країною, де можливі реформи, де самі росіяни можуть бути захищені законом і мати право голосу. Поразка в Україні - це історичний шанс Росії на нормальне життя, як скажуть росіяни, які хочуть демократії та верховенства закону", - зазначає CNN.

Війна в Україні - думки західних політиків

Президент Чехії Петр Павел каже, що зараз важливо всіляко підтримувати Україну, щоб вона могла дати зрозуміти російському агресору, що немає сенсу продовжувати війну. За його словами, поки Москва продовжує мати хоч якусь надію на успіх, у неї немає жодних підстав вести мирні переговори.

Зі свого боку міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Путіну потрібна вся Україна, і більше того, "ніхто нас не запевняє, що він зупиниться на Україні". При цьому він вважає, що поява російських військ у Києві стала б серйозним дестабілізувальним фактором у Європі і неминуче призвела б до "зіткнення з іншими країнами, які не прийняли б російські танки на кордоні".

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