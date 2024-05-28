Прем'єр-міністр Чехії нагадав про небезпеку через наступ російських військ на Харківщині.

Уряд Чехії позитивно відреагував на заклик генсека НАТО Єнса Столтенберга дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по території РФ, пише dpa.

"Як країна, що зазнала нападу, Україна, безумовно, має повне право використовувати всі засоби захисту", - повідомив прем'єр-міністр країни Петр Фіала, назвавши таку позицію "просто логічною".

У виданні зазначили, що атаки на військові об'єкти в Росії підпадають під дію міжнародного права як частина її оборони, з цим також погоджуються й експерти з законів війни.

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"Але деякі західні країни, які підтримують Україну, такі як Німеччина, роблять це неохоче. Ці столиці побоюються, що дозвіл Києву використовувати сучасну зброю, яку вони постачають, для нападу на російську територію, буде інтерпретований Москвою як те, що вони стають безпосередньою стороною у війні", - наголосили у матеріалі.

Журналісти нагадали, що майбутня військова допомога Україні є темою робочої вечері у Празі, на яку Фіала запросив представників кількох країн-членів НАТО та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Зокрема на вечері будуть присутні президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

За словами Фіали, Україна стоїть перед небезпечним моментом, адже російські окупанти починають атакувати через український кордон на північ від Харкова, прагнучи відкрити новий фронт у війні.

Чеський політик підкреслив, що перемовини у Празі будуть зосереджені на усуненні будь-яких перешкод, що залишилися на шляху поставок західної зброї та їх кращій координації.

Використання зброї Заходу для ударів по РФ - що відомо

Раніше народний депутат, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що парламентська асамблея НАТО закликала дозволити Україні бити по військових об'єктах у Росії західною зброєю. За його словами, було певне протистояння з італійською делегацією, яка висловилася проти.

"За фінальне рішення все ж таки Італія проголосувала, не тільки за цю поправку, але й за весь документ щодо декларації по Україні. Не голосувала, що дуже прогнозовано, Угорщина, а також один з членів делегації Німеччини з партії "Альтернатива для Німеччини". Всі інші країни підтримали це рішення і цю декларацію", - запевнив Чернєв.

Своєю чергою міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс закликав Німеччину надати Україні далекобійні ракети Taurus й дозволити бити нею по території окупованого Криму.

"Я хотів би бачити, як всі наші партнери, включаючи Німеччину, які дійсно мають можливості надавати таку зброю великої дальності, але не дозволяють її використовувати в Криму, який є частиною України. Я думаю, що це те, що має статися в першу чергу", - зауважив політик.

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