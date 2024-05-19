За його словами, Україна має право це робити.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс закликав Німеччину надати Києву далекобійне озброєння та дозволити бити нею по території окупованого Криму. За його словами, Британія вважає Крим невіддільною частиною України, і "той факт, що його захопив Путін у 2014 році, цього не змінює".

"Я хотів би бачити, як всі наші партнери, включаючи Німеччину, які дійсно мають можливості надавати таку зброю великої дальності, але не дозволяють її використовувати в Криму, який є частиною України. Я думаю, що це те, що має статися в першу чергу", - наголосив він в інтерв'ю Sky News.

Шаппс зауважив, що Велика Британія стала першою країною, яка передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow та дозволила застосовувати її для ударів по Криму.

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Своєю чергою міністр підкреслив, що Велика Британія стурбована тісними зв'язками між РФ та Китаєм. У країні вважають, що Москва та Пекін є прямою загрозою для демократичних принципів.

"Якщо ми цінуємо нашу свободу та плекаємо нашу демократію, ми повинні бути стурбовані тим, що вони об'єднуються", - попередив Шаппс.

За його словами, президент Росії Володимир Путін буквально вбиває своїх опонентів, а китайський лідер Сі Цзіньпін не поділяє цінності свободи та демократії західних країн.

"Отже, якщо у нас така ситуація, і вони намагаються поширити свою систему на решту світу, ми повинні зрозуміти та розплющити очі, що це пряма загроза нашому способу життя", - підсумував британський політик.

Військова допомога Україні від Великої Британії

Як писав УНІАН, Грант Шаппс підтвердив військову допомогу, яку вже отримала Україна. Він зазначив, що "світ не може чекати" та закликав союзників бути активнішими для підтримки нашої держави. Зокрема до пакету допомоги увійшло 80 оборонних ракет, один мільйон боєприпасів та 20 захищених десантних машин "Вікінг".

Своєю чергою міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон також підтвердив, що Україна може бити британською зброєю по території РФ.

"Україна має таке право. Так само, як Росія завдає ударів по Україні, ви можете цілком зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищає себе", - запевнив політик.

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