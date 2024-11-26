Британська сторона готова підтримувати Київ, зокрема, проводячи навчання українських захисників, поділився глава Міністерства закордонних справ.

Допомога Україні від Великої Британії не полягатиме у відправленні військ на українську територію.

Такою інформацією поділився міністр закордонних справ Британії Девід Леммі із західними ЗМІ на зустрічі очільників МЗС "Великої сімки" (G7) в Італії, пише Sky News.

Чиновник озвучив позицію британської влади щодо допомоги українській державі.

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Глава МЗС Британії сказав, що його країна готова підтримувати нашу країну, зокрема, проводячи навчання наших захисників:

"Ми абсолютно ясно заявляємо, що готові і продовжуємо підтримувати українців, зокрема, шляхом навчання, але вже давно існує позиція, згідно з якою ми не будемо відправляти британські війська на театр військових дій".

У центрі уваги допомога українцям - що повідомлялося

Видання Le Monde 25 листопада, посилаючись на джерела, писало, що Британія і Франція нібито "не виключають" відправлення в Україну військ і приватних оборонних компаній.

Пізніше очільник Міноборони Естонії Ханно Певкур заявив, що нашій країні найкраще допомагати під час повномасштабної війни проти Росії грошима, які будуть інвестуватися в українську військову промисловість, а не в іноземні війська.

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