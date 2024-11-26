Україна виробляє на рік у шість-сім разів більше гаубиць, ніж французи, зазначив міністр оборони Естонії.

Допомогу Україні під час війни проти РФ найкраще здійснювати грошима, які інвестуватимуться в українську військову промисловість, а не в іноземні війська для ведення війни проти окупантів.

Такою думкою поділився очільник Міноборони Естонії Ханно Певкур із виданням The Hill у Галіфаксі минулими вихідними в кулуарах Міжнародного безпекового форуму. Чиновник вважає, що потрібно вкладати гроші в те, щоб наша країна сама виробляла озброєння, оскільки "українці виробляють на рік у шість-сім разів більше гаубиць, ніж, наприклад, виробляється у Франції".

"Їхня галузь дійсно нарощує виробництво", - заявив міністр.

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За його словами, промисловість України має можливість виробляти військову техніку на суму близько 30 мільярдів доларів на рік, але на видатки вона має лише 15 млрд:

"Це означає, що українська промисловість має вдвічі більше потужностей. Так що, коли у вас немає нічого, що можна було б дати з власних запасів, дайте їм грошей, це просте послання".

У центрі уваги допомога українцям - що повідомлялося

Поки що чинний президент США Джо Байден зняв обмеження на поїздки американських військових підрядників на українську територію для надання допомоги в обслуговуванні та ремонті обладнання. ЗМІ писали, що лідери ЄС засуджують, чи відправляти в Україну війська для навчання та надання допомоги. Крім того, у Франції не відкинули можливість участі їхніх військ у бойових діях.

Раніше видання The Wall Street Journal писало, що Україна розробляє кілька власних балістичних ракет. За словами позаштатного радника президента України Володимира Зеленського зі стратегічних питань Олександра Камишіна, одна з перешкод для реалізації ракетної програми - недостатня кількість грошей.

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