Дипломатія завжди була військовим інструментом для Кремля – Путін говорив про мир і тоді, як у 2015 році росіяни штурмували Дебальцеве на Донеччині.

Днями російський диктатор Володимир Путін заявив, що відкритий до мирних переговорів. Проте цей сигнал слід розглядати з великими застереженнями і з урахуванням минулого досвіду переговорів з Москвою.

Про це пише CNN. Видання нагадує, що нещодавно Reuters писало, що в РФ заявили про готовність розглянути можливість мирних переговорів, але на умовах, які б заморозили окупацію Росією приблизно пʼятої частини територій України.

Путін відреагував на цю доповідь, заявивши, що Росія готова до мирних переговорів на основі попередніх домовленостей. Він натякнув на Стамбульську угоду на початку 2022 року, яка розвалилася, головним чином через те, що російські війська все ще діяли на українській території, а також стало відомо про масові вбивства росіянами мешканців окупованих міст Київщини.

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Але важливу роль у висловлюваннях Путіна відіграє контекст. Його заява прозвучала під час візиту до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Також російський диктатор поставив під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського після того, як Київ був змушений відкласти вибори через ту саму війну, яку розпочав Кремль.

"Водночас з'явилася непідтверджена інформація про те, що приватний літак Віктора Януковича приземлився в Білорусі. (...) Сама можливість його присутності під час зустрічі Путіна і Лукашенка призвела до припущень, що Москва знову сподівається на повернення ставленика до влади в Україні", – додає видання.

Менш жорстока мета Кремля в Україні – окрім повної або часткової окупації країни – полягає в тому, щоб поставити в Києві президента, якого він вважає лояльним, і який зупинить рух країни до Європейського Союзу і НАТО. І якщо це вважалося фантастикою на початку вторгнення, то зараз українське населення "кипить" від жорстокості окупантів. Тож до чого розмови про мир, особливо коли Росія, схоже, переживає свій найуспішніший момент на фронті за останні місяці, якщо не з моменту вторгнення?

Дипломатія завжди була військовим інструментом для Кремля. Він говорив про мир і тоді, як у 2015 році росіяни штурмували Дебальцеве на Донеччині.

"Недовіра до щирості Росії на переговорах – це не цинізм, а практична необхідність. Досвід показує, що вона вважає переговори вартими того, щоб їх продовжувати, якщо вони несподівано призведуть до корисного результату без насильства, або дадуть опоненту привід для паузи в бойових діях, щоб спробувати заохотити його до укладення угоди", – пояснює автор матеріалу.

Чому Москва раптово заговорила про мир?

Є дві причини, з яких Москва могла повернутися до розмов про мирні угоди. По-перше, Україна та її союзники скликають мирний саміт у Швейцарії в червні, де без Росії обговорюватимуть, на яку угоду вони могли б погодитися. Ймовірно, захід буде спрямований на створення імпульсу для відходу Кремля, коли його сили будуть остаточно виснажені у військовому плані або опиняться в глухому куті.

Зеленський заявив, що сподівається на участь Китаю - найпотужнішого союзника Росії, який, однак, лише частково підтримує її у війні в Україні. Можливо, Путін зараз говорить про мир, щоб запропонувати Пекіну не брати участь у дипломатичних переговорах щодо Росії без її присутності.

Друга, і найважливіша причина полягає в тому, що такими заявами Путін посилає меседжі урядам на Заході і нинішній американській президентській кампанії. Він намагається непрозоро натякнути – можливо, популістам у Європі або республіканцям MAGA у США – що існує проста угода, в рамках якої фронт, на якому Україна зараз програє, може раптово заморозитися.

Західна підтримка війни коштує дорого і стає дедалі непопулярнішою. Водночас "Путін – прагматик", пише CNN. Він розпочав війну, думаючи, що вона буде легкою. Зараз диктатор бачить момент електоральної слабкості в США та інших європейських державах, який він зустрів нечітким, непрозорим сигналом про те, що, можливо, настав час для дипломатії.

Не виключено, що він отримає певну підтримку серед тих, хто "відчайдушно сподівається, що війна в Україні просто закінчиться, і хто менше замислюється над екзистенційною загрозою, яку переможна і гіпермілітаризована Москва становить для східних членів НАТО". Проте на ці заяви варто дивитися крізь призму глибокого цинізму попередньої дипломатії Москви в Сирії і Україні. Росія завжди використовувала цей час для запеклого досягнення тих самих військових цілей, але в ілюзорній обстановці, що мир може бути вже не за горами.

В РФ знову говорять про переговори: що передувало

Путін готовий піти на переговори про припинення вогню та заморозити війну на існуючій лінії фронту. Він вважає, що вже може продати своєму народу перемогу, писало Reuters із посиланням на російські джерела. Зазначалося, що якщо Україна та Захід на це не підуть, то він воюватиме далі.

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошував, що Путін відчайдушно намагається зірвати саміт миру в Швейцарії. Він боїться його успіху.

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