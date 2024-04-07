Трамп переконаний, що агресія РФ в Україні, це дрібна територіальна суперечка, а не загроза світовій системі безпеки.

План Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні полягає в тому, аби змусити Україну поступитися територіями на користь агресора. Про це виданню The Washington Post розповіли люди з оточення Трампа, які обговорювали з ним це питання.

Зазначається, що Трамп неодноразово хвалився тим, що домовиться про мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин після повернення у Білий дім. Але він регулярно відмовлявся публічно розкривати зміст цього плану. Люди, які обговорювали це питання з Трампом, на умовах анонімності розповіли WP, що план полягає в тому, аби підштовхнути Україну до передачі Криму та Донбасу країні-агресору.

За словами одного зі співрозмовників видання, у приватній розмові Трамп казав, що, на його думку, і Росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя, вони хочуть виходу", і що люди в деяких частинах України погодилися б бути частиною Росії.

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Стверджується, що деякі соратники Трампа намагалися відговорити його від такого плану. "Я витрачав 100% свого часу на розмови з Трампом про Україну. Він (Путін) повинен заплатити ціну. Він не може виграти в цьому", — сказав сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Прес-служба Трампа відмовилася прямо заперечувати цю інформацію, обмежившись заявою, що вищенаведені свідчення не заслуговують довіри.

"Будь-які припущення щодо плану президента Трампа походять від неназваних і неінформованих джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться. Президент Трамп єдиний, хто говорить про припинення вбивств", — заявила речниця Каролайн Лівітт.

Фіона Хілл, колишня головна радниця Трампа щодо Росії, каже, що її колишній шеф надто покладається на власну харизму і вірить, що зможе помирити Україну та Росію, просто сівши з їхніми лідерами за стіл переговорів. Вона також зауважила, що команда Трампа сприймає російське вторгнення в Україну як звичайну територіальну суперечку, а не загрозу всій архітектурі європейської безпеки та світового порядку загалом.

Трамп і Україна: останні новини

Як писав УНІАН, колишній посол США в ЄС Гордон Сондленд розповів, що Трамп не є принциповим противником військової допомоги Україні, а запропонований Білим домом пакет він блокує з передвиборчих причин. Натомість Трамп готовий надавати Україна допомогу на умовах безвідсоткового кредиту, що має сподобатися його виборцям.

Також Сондленд стверджує, що Трамп особисто дуже поважає Володимира Зеленського, який показав себе сміливим національним лідером в умовах повномасштабного російського вторгнення.

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