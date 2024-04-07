Чутки про те, що Трамп особисто ображений на Зеленського, не відповідають дійсності, переконаний колишній соратник американського екс-президента.

Дональд Трамп поважає Володимира Зеленського як людину, особливо за його поведінку в перші дні повномасштабного російського вторгнення. Таку думку в інтерв’ю Forbes Ukraine висловив колишній посол США в ЄС та в минулому близький соратник Трампа Гордон Сондленд.

Так, журналіст поцікавився, чи не образився Трамп на Зеленського в 2019 році за відмову почати антикорупційне розслідування проти компанії Burisma та сина Джо Байдена. Але Сондленд запевняє, що Трамп ніколи не ставив питання таким чином, а хотів, щоб Зеленський просто виконав свою передвиборчу обіцянку почати боротьбу з корупцією в Україні загалом.

"Я ніколи не чув, щоб Байден або Burisma згадувалися на самому початку. Йшлося лише про перезапуск корупційних розслідувань", – заявив Сондленд, але зауважив, що частина комунікації з Києвом йшла через особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані.

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Що ж стосується сьогодення, то Трамп, за словами Сондленда, "дуже поважає" українського президента.

"Думаю, Трамп захоплюється тим, що у вас є лідер. Зеленський увійде в історію фразою, яку сказав на початку війни. "Мені не потрібна евакуація, мені потрібна зброя". Дуже глибокі слова. Багато людей в інших країнах на місці Зеленського, щойно починалась стрілянина, летіли на приватному літаку до Швейцарії із великими державними грошима. Зеленський був дуже хоробрим", – каже дипломат.

Скандал навколо телефонної розмови Зеленського із Трампом

В липні 2019 року тоді щойно обраний президентом України Володимир Зеленський провів одну з перших телефонних розмов з Дональдом Трампом, чий президентський строк на той час вже спливав. За кілька тижнів у пресу просочилася інформацію про те, що під час цієї розмови Трамп шантажував Зеленського, вимагаючи почати розслідування проти сина Байдена в обмін на військову допомогу США Україні.

Хоча прямих ультиматумів у самій розмові не було, важливим був загальний контекст. Саме тоді Трамп тимчасово призупинив американську військову допомогу Україні і, як писали ЗМІ, неофіційно просив Зеленського знайти компромат на свого головного суперника майбутніх президентських виборів 2020 року.

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