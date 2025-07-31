На її думку, російський диктатор "випробовує рішучість і силу Америки".

З вечора 30 липня російські окупанти тероризують Україну ударними дронами. Донька представника президента США з питань України Кіта Келлога Меган Моббс відреагувала на російську атаку.

"Київ зазнає масованої атаки дронів. Не помиляйтеся, це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа", – написала вона в соцмережі Х.

На думку доньки Келлога, яка, до речі, є ветеранкою армії Сполучених Штатів Америки, російський диктатор "випробовує рішучість і силу Америки".

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"Ми не повинні виявитися не готовими", – додала вона.

Атака по Україні

Російські загарбники атакують Україну дронами. Десятки "Шахедів", за даними моніторингових каналів, завдають ударів по Києву.

Місцева влада інформує, що наслідки ворожої атаки фіксуються на декількох локаціях в Соломʼянському районі, а також у Святошинському районі столиці. Також відомо про щонайменше одного постраждалого.

Раніше фахівець у галузі радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що росіяни другий день поспіль запускають по Україні реактивні "Шахеди". Він попередив, що тепер українці можуть почути під час атак новий звук.

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