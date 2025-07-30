У столиці працює ППО.

Російські окупаційні війська знову тероризують Україну дронами. Атака розпочалася ввечері 30 липня і триває дотепер.

Про рух ворожих безпілотників інформують у Повітряних силах Збройних сил України. Ударні дрони противника фіксуються в різних областях.

Новина оновлюється...

Відео дня

Оновлено 23:57: У Києві фіксують перші наслідки ворожої атаки. У Соломʼянському районі міста – на двох локаціях падіння уламків збитих дронів.

"За однією адресою горять авто. Попередньо без постраждалих", – повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Оновлено 23:52: За даними Повітряних сил ЗСУ, ворожі дрони зараз фіксуються у таких областях:

Групи ударних БпЛА на Чернігівщині – в напрямку Київщини.

Група ударних БпЛА на Полтавщині – курс на Київщину.

Групи ударних БпЛА на півночі, в центрі та на півдні Київщини – курс західний/південно-західний.

м.Київ – ударні БпЛА в напрямку міста з півдня, півночі та сходу.

Група ударних БпЛА на Житомирщині – курс південно-західний.

БпЛА на півдні Житомирщини – курсом на Вінниччину.

БпЛА на Вінниччині – курс на Хмельниччину.

Група ударних БпЛА на Черкащині – курс західний.

Група ворожих БпЛА на сході Дніпропетровщини – курс на Полтавщину.

Група БпЛА на Кіровоградщині – в північному напрямку.

БпЛА на Кіровоградщині – курс на північний.

БпЛА на півдні Миколаївщині – в північному напрямку.

БпЛА на півдні Київщини – курс на Вінниччину.

Тим часом "Николаевский Ванек" заявляє, що станом на 23:49 над Києвом було 10 "Шахедів", ще приблизно 10 летіли в напрямку столиці з різних напрямків.

Раніше ми писали, що під ворожим ударом перебуває, зокрема, Київ. У столиці працюють сили ППО, про що інормував мер міста Віталій Кличко.

"У столиці триває робота ППО. Ворожі БпЛА заходять на місто з різних напрямків. Залишайтеся в укриттях!" – написав він о 23:18.

Своєю чергою, телеграм-канал "Николаевский Ванек" повідомляв, що на столицю йдуть понад 20 ворожих безпілотників з різних напрямків.

Варто зазначити, що раніше фахівець у галузі радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що росіяни другий день поспіль запускають по Україні реактивні "Шахеди".

Атаки РФ по Україні

30 липня російські війська втретє за тиждень атакували будівлю Сумської ОВА дронами. Влада закликала людей не перебувати біля адмінбудівель та обʼєктів критичної інфраструктури під час повітряних тривог.

"Росія системно б’є по цивільній та адміністративній інфраструктурі, прагнучи залякати людей і дестабілізувати регіон. Низка ударів по будівлі адміністрації свідчать, що ворог може продовжити спроби її знищення", – заявили там.

Вас також можуть зацікавити новини: