Моббс вважає, що вплив Меланії Трамп на перебіг війни в Україні може бути дуже важливим.

Перша леді США Меланія Трамп тиснула на свого чоловіка, Дональда Трампа, щоб захистити "невинних українців" від бомб російського диктатора Володимира Путіна, розповіла Меган Моббс, донька спецпредставника президента США Кіта Келлога та президентка благодійного фонду RT Weatherman Foundation.

Як пише видання The Telegraph, Моббс наразі проживає в Києві й як ніхто інший знає про майже щоденні бомбардування міста росіянами.

За її словами, перша леді США настільки вплинула на Дональда Трампа, що він більше не слухає проросійських прихильників свого "дітища" - політичного руху MAGA (Make America Great Again), що був створений під час його першої президентської кампанії в 2016 році.

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"[Пан Трамп] глибоко цінує її поради. У них дуже відкриті, розмовні стосунки, і вона є одним з його найближчих радників. Здається, люди чомусь забувають про це: можливо, тому, що вона дуже красива, або тому, що вона не часто буває у Вашингтоні", - поділилася Моббс.

Видання зазначає, що президент США й особисто нещодавно натякнув, що його дружина вплинула на те, як змінилося його ставлення до України. Після цього, він вирішив надати нашій країні додаткову військову допомогу, а також заявив, що може ввести потужні санкції проти Росії.

На думку Моббс, йдеться в матеріалі, Меланія Трамп, яка зростала в часи "Залізної завіси" в колишній Югославії, зараз може відігравати ключову роль, якщо президент зможе забезпечити тривалий мир.

"Коли ми думаємо про майбутнє України, або післявоєнної України, я гадаю, що її вплив може бути дуже важливим, і вона могла б, і повинна б відігравати величезну роль", - зазначила Моббс.

Вона також поділилася, що якби Меланія Трамп здійснила неоголошений візит до Західної України, як це свого часу зробила колишня перша леді США Джилл Байден, то це було б "чудово".

"Я завжди казала людям, що найкращий спосіб наблизитися до Меланії в усьому цьому - через моду, через мистецтво. Це стосується як віктимізації дітей та жінок, яку ви так глибоко відчуваєте, так і дуже, дуже красивої та цікавої, творчої сторони України, яка буде захоплюючою для неї", - сказала благодійниця.

Інші новини про Меланію Трамп

Раніше УНІАН повідомляв, що американська конгресвумен-демократка Жасмін Крокетт висловила сумнів, що Меланія Трамп законно отримала візу EB-1 ще в 2001 році. Крокетт розповіла, що таку візу зазвичай видають людям зі "значними досягненнями" та "стійким міжнародним визнанням". Проте, як заявила конгресвумен, у Меланії Трамп немає жодної з цих нагород.

Також ми писали, що відомий журналіст Майкл Вольф заявив, що Дональд та Меланія Трамп вже офіційно розлучені. Проте, директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг відкинув такі заяви. Чунг назвав слова журналіста відкритою брехнею.

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