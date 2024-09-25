Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче атакувати три атомні електростанції на території України.

Захід має враховувати небезпеку можливих атак Росії по атомних електростанціях України. І якщо це станеться, потрібно буде негайно втрутитися, заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Він також нагадав, що за час війни проти України Росія вже атакувала Запорізьку атомну електростанцію та територію Чорнобильської АЕС. На щастя, ядерної катастрофи не сталося, наводить його слова РАР.

"Є загроза атаки на електростанції, що залишилися – Рівненську чи Хмельницьку – і ми мусимо це враховувати. Якщо будуть атаки, ми повинні негайно втрутитися", – наголосив Дуда.

Загроза ударів РФ по атомних електростанціях України

24 вересня, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче атакувати три атомні електростанції на території України, і є докази таких намірів країни-агресорки.

Раніше Зеленський попереджав, що Росія використовує китайські супутники для фотографування українських АЕС. Це може бути підготовкою Москви для ударів по ядерних об′єктах України.

Варто зазначити, що кілька днів тому Україна попереджала союзників та міжнародні інституції про плани РФ ударити по об'єктах української атомної енергетики. За даними української розвідки, окупанти планують атакувати відкриті розподільні пристрої на АЕС і підстанції електропередачі, критичні для безпечної експлуатації атомної енергетики.

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