Україна просить якнайшвидше реалізувати домовленості та запобігти сценарію терористичної держави.

Україна звернулась до союзників та міжнародних інституцій у зв’язку з планами Кремля ударити по об'єктах української атомної енергетики.

Як зазначає у мережі Х очільник МЗС України Андрій Сибіга, за даними української розвідки, Кремль готує удари по критичних об'єктах української атомної енергетики напередодні зими. Зокрема, це стосується відкритих розподільних пристроїв на АЕС і підстанціях електропередачі, критичних для безпечної експлуатації атомної енергетики.

Сибіга наголосив, що пошкодження цих установок створює високий ризик ядерного інциденту з глобальними наслідками. Українські спецслужби передали ці дані нашим партнерам. Про це також повідомили в МАГАТЕ.

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"Росія – єдина держава, яка захопила АЕС в Європі, шантажуючи світ. Українська формула миру містить положення про забезпечення радіологічної та ядерної безпеки. Ми закликаємо всі міжнародні організації та держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію терористичної держави", - написав він.

Міністр висловив вдячність МАГАТЕ за рішення про розширення місії на низці енергетичних обʼєктів України.

"Просимо Агенцію, країни-партнери та інші організації якнайшвидше реалізувати домовленості. Закликаємо також забезпечити постійну розширену присутність місії на всіх відповідних об’єктах", - зазначив Сибіга.

При цьому керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко додав, що РФ вже має плани таких ударів. "Підготовчі дії армії Росії вже йдуть і плани таких ударів існують у Москві. Зволікати з реакцією не можна", - констатував Коваленко.

МАГАТЕ і Україна

Генеральна конференція МАГАТЕ схвалила резолюцію, яка підтверджує, що українські атомні станції, серед яких і окупована Росією Запорізька АЕС, мають функціонувати під повним суверенним контролем України. Співавторами документа виступили 52 країни-члени агентства.

МАГАТЕ закликала до негайного виведення військового та іншого персоналу РФ з території ЗАЕС та повернення станції під контроль української влади для забезпечення її безпеки.

Цього місяця стало відомо, що МАГАТЕ розширює моніторингові місії в Україні на об’єкти інфраструктури, що мають вплив на безпеку АЕС.

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