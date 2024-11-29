Штати разом з понад 50 країнами підтримують Україну та її боротьбу за свободу, підкреслив американський лідер.

Чинний президент США Джо Байден відреагував на масований удар РФ по українських містах та енергетичній інфраструктурі, здійснений у ніч на 28 листопада, - озвучив чітке послання до народу України.

Заява лідера Штатів опублікована на сайті Білого дому. Демократ зазначив, що "Росія здійснила жахливу повітряну атаку на Україну". Президент підкреслив, що потужний удар росіян по українській території жахливий і ще раз нагадує про терміновість і важливість підтримки українців у його захисті від агресії росіян.

"Українська влада повідомляє, що Росія запустила близько 200 ракет і безпілотників проти українських міст та енергетичної інфраструктури, позбавивши українське цивільне населення доступу до електроенергії", - зазначив президент.

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Американський лідер також озвучив чітке послання до українців:

"Сполучені Штати стоять з вами".

На його думку, РФ продовжує недооцінювати рішучість, стійкість та хоробрість громадян України. "Сполучені Штати разом з більш ніж 50 країнами підтримують Україну та її боротьбу за свободу", - підкреслив він.

У центрі уваги масований удар по Україні 28 листопада - що повідомлялося

Росіяни 27-28 листопада завдали масованого удару по Україні. За відомостями української сторони, у небі було виявлено 188 засобів повітряного нападу, у тому числі дрони-камікадзе та ракети різних типів.

Загарбники, зокрема, завдали ударів по енергетичних об'єктах. Унаслідок повітряного нападу є руйнування. Виникли серйозні проблеми з електропостачанням, і було запроваджено екстрені відключення світла.

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