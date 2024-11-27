США доведеться постачати зброї на суму понад 110 млн доларів на день, щоб вчасно витратити кошти, що залишилися.

В адміністрації президента США Джо Байдена не вистачає часу, щоб використати мільярди доларів, виділені на озброєння для України, до закінчення терміну своїх повноважень, і після 20 січня вже команда Дональда Трампа вирішуватиме, що робити з грошима, які залишилися.

Як пише The Wall Street Journal, в адміністрації все ще залишилося понад 6,5 млрд доларів, які дають змогу Міністерству оборони передавати зброю і техніку Україні з власних запасів. Однак чиновники заявляють, що Пентагон досяг межі зброї, яку він може відправляти Україні щомісяця, не впливаючи на свою власну боєздатність, і стикається з логістичними проблемами під час доставки зброї:

"США доведеться постачати зброї на суму понад 110 млн доларів на день або трохи менше ніж 3 млрд доларів у грудні та січні, щоб вчасно витратити кошти, що залишилися, і, за словами одного з представників Конгресу, "це неможливо".

Водночас рішення Трампа про те, як вчинити з рештою грошей, матиме наслідки для поля бою і визначатиме, наскільки сильним буде вплив Києва на будь-які потенційні мирні переговори з Росією. Як пише WSJ, чиновники США тепер побоюються, що нова адміністрація може вирішити не постачати зброю, щоб змусити Київ сісти за стіл переговорів.

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"Вишкрібаємо дно бочки"

За словами одного з військових чиновників, наразі Пентагон має намір щомісяця перекидати Україні зброю на суму від 500 до 750 мільйонів доларів, що більше за середню суму в попередні місяці. Однак у такому разі Пентагону доведеться скоротити американські запаси до рівня, що вплине на готовність власної армії США, чого керівники оборони робити не хочуть.

"Ми вишкрібаємо дно бочки з точки зору того, що легко відправити", - сказав чиновник.

Як заявили представники оборони США, майбутні поставки складатимуться здебільшого з боєприпасів і артилерії, почасти тому, що їх легше перевозити. Більш важке обладнання, таке як бронетехніка або танки, може потребувати місяців на перевірку, тестування та очищення перед доставкою.

Крім того, за даними американських чиновників, у США також залишилося понад 2 мільярди доларів на фінансування довгострокових контрактів на поставку обладнання для Києва і Пентагон працює над тим, щоб отримати якомога більше цих грошей за контрактом до 20 січня.

Також є трохи менше 5 мільярдів доларів фінансування від Конгресу на закупівлю нової зброї для поповнення запасів США. Хоча швидкість, з якою адміністрація може витрачати гроші, обмежена тим, як швидко Міністерство оборони може отримати зброю за контрактом - і як швидко промислова база може її виробляти, проте чиновники заявили, що сподіваються вичерпати цей фонд до кінця терміну.

Допомога США Україні

Раніше в Пентагоні заявили, що США планують поставити Україні допомогу на 7,1 млрд доларів до кінця роботи адміністрації чинного президента США Джо Байдена. Заступниця речниці Пентагону Сабріна Сінгх нагадала, що чинний президент хоче доставити в нашу країну всю схвалену Конгресом допомогу до завершення своєї каденції.

Також адміністрація Байдена запросила в Конгресу додаткові 24 мільярди доларів на зброю для України. З них 8 мільярдів доларів підуть на довгострокові контракти на постачання зброї для України, а решта 16 мільярдів доларів підуть на поповнення запасів США.

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