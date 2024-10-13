Енн Епплбаум розповіла про те, як має діяти Захід, щоб принести довгоочікуваний мир не лише в Європі, а й у світі.

Іран хоче скористатися моментом, поки США і Європа будуть занадто зайняті війною в Україні, у протистоянні проти Ізраїлю, заявила відома журналістка Енн Епплбаум, дружина міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

В інтерв'ю Welt вона зазначила, що Європа має обмежений дипломатичний і військовий вплив на Близький Схід, тому країнам ЄС необхідно зосередитися на протистоянні з Росією, визначити остаточний результат війни в Україні та перемогти союзника Ірану, щоб послабити міць "автократичного альянсу".

На запитання про те, чим саме є Росія зараз, Епплбаум заявила, що це "країна в занепаді":

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"Вмираюча країна, яка докорінно нестабільна. Ми не тільки не знаємо, хто буде наступним лідером, ми навіть не знаємо, хто його обере. Тому, коли б не відбулися зміни у верхах, з якої б причини це не сталося, настане криза".

Крім того, журналістка вважає, що досі найбільшою загрозою є те, що поразка України змінить владу в Європі та світі. І це, за її словами, є головною метою Путіна.

"Наша віра в те, що Україна не може перемогти, є причиною того, чому вона досі не перемогла", - наголосила вона. І додала, що, крім цього, є всі докази, які говорять про те, що Росія встигає консультувати ХАМАС в агресії проти Ізраїлю, а також допомагати Ірану в ході ядерної програми.

Війна в Україні - інші новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп має явну перевагу перед Гарріс у питанні війни в Україні. Ба більше, багато хто вважає, що він зможе краще впоратися і з війною Ізраїлю та ХАМАС.

Крім того, чи відправить Путін солдатів КНДР на війну в Україну. Експерт оцінив вірогідність і заявив, що в такому разі західним партнерам слід переглянути підходи і ставлення до війни...

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