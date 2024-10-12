Глава МЗС Польщі розповів про те, що найближчим часом на території країни буде відкрито базу ППО.

У Редзіково (Поморське воєводство) найближчими тижнями буде відкрито базу протиракетної оборони, що є частиною "щита НАТО", заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він також намагався домовитися, щоб збивати і російські ракети, які летять на Польщу, а не тільки іранські, пише PAP з посиланням на інтерв'ю Radio Rebeliant.

Відкриття бази ПРО є частиною домовленості, укладеної з Америкою, йдеться в матеріалі.

"Наші опоненти звинувачували нас у тому, що ми знищили проєкт бази, а тим часом вона вже є і за хвилину буде урочисто відкрита", - заявив Сікорський.

Відео дня

ЗМІ пише, що оперативна готовність бази протиракетної оборони в Редзиково була оголошена за результатами саміту НАТО у Вашингтоні, який пройшов у липні 2024 року. Відкриття бази - частина європейського поетапного адаптивного підходу (EPAA), який призначений для захисту Європи від балістичних ракет, що запускаються з території Ірану.

Сікорський не згадав, чи є ця подія "відповіддю" на прохання президента України Володимира Зеленського збивати російські повітряні цілі над українською територією.

Редзіково розташоване приблизно за 800 кілометрів від кордону Польщі з Україною.

Інші новини в контексті Польща-Україна

Раніше УНІАН повідомляв, що Польща "конституційно зобов'язана" збивати ракети РФ, але НАТО забороняє, за словами Сікорського.

"Як би не закінчилася війна, через пару років Росія буде готова до нової війни. НАТО не готове до цього, у нього немає достатніх запасів, планів і зброї", - заявив аналітик, аналізуючи слова глави МЗС Польщі.

Крім того, глава МЗС Польщі чітко пояснив, хто фінансує Starlink для України.

Вас також можуть зацікавити новини: