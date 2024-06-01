Каллас також наголосила, що Україна повинна бути у НАТО.

Прем'єр Естонії Кая Каллас закликає союзників посилити військову підтримку України, оскільки переконана, що після перемоги в президент Володимир Путін зверне свою увагу на країни Балтії.

В інтерв'ю BBC вона зазначила, що уряд Естонії вклав гроші та зброю у військові зусилля України, пожертвувавши Києву понад 1% свого ВВП.

"Якби кожна країна НАТО зробила це, Україна виграла б", - заявила Каллас.

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Водночас на запитання, чи є у Естонії запасний план на випадок програшу України, Каллас відповіла, що його не існує.

"У нас немає плану Б щодо російської перемоги, тому що тоді ми перестали б зосереджуватися на плані А - допомогти Україні відбити російське вторгнення", - відповіла вона.

Каллас також наголосила, що Україна повинна бути у НАТО.

"Не потрібно піддаватися песимізму. Перемога в Україні – це не тільки територія. Якщо Україна приєднається до НАТО, навіть без території, то це перемога, тому що вона буде розміщена під парасолькою НАТО".

Допомога Україні від Естонії

З початку повномасштабної війни Естонія виділила Україні військову допомогу на суму більш ніж 520 млн євро, що складає приблизно 1,4% від естонського ВВП.

До 2027 року Естонія виділить на підтримку України до 1,2 млрд євро. Як заявив у січні президент Естонської Республіки Алар Каріс, його держава буде підтримувати Київ стільки, скільки триватиме війна.

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