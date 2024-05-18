Каллас зазначила, що деякі країни Європи досі "не розуміють і не вірять, що якщо Україна впаде, вся Європа буде в небезпеці".

Глава Кремля Путін намагається використати загрозу масової міграції як зброю, оскільки знає, що це вразливе місце європейських країн.

Таку заяву зробила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, передає Голос Америки. "Мета (Путіна - ред.) в тому, щоб зробити життя в Україні нестерпним та створити міграційний тиск на Європу. Це і є те, що вони роблять. Вороги знають, що міграція - це наша вразливість", - сказала Каллас.

Естонський прем'єр зазначила, що Путін намагається використати загрозу масової міграції як зброю, щоб розділити і послабити Європу, "оскільки прихильники України намагаються зберегти єдність, щоб перемогти РФ".

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У зв'язку з цим Каллас нагадала, що Путін вже створював міграційний тиск. "Вони штовхають мігрантів через кордон і створюють проблеми для європейців, вони використовують це як зброю, оскільки, поважаючи права людини, ви повинні прийняти цих мігрантів", - акцентувала Каллас і додала, що таку ситуацію активно використовують ультраправі у Європі.

Крім того, Каллас визнала, що ситуація на війні в Україні є "дуже серйозною" і зумовлена затримкою поставок зброї. "Проблема в тому, що наші обіцянки не рятують життя", - констатувала очільниця естонського уряду.

Вона додала, що деякі країни Європи досі "не розуміють і не вірять, що якщо Україна впаде, вся Європа буде в небезпеці".

Українські мігранти в Європі

Раніше колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ілвес спрогнозував, що"якщо РФ загарбає Україну, то 30 млн українців захочуть виїхати з країни".

У лютому Міжнародна організація з міграції оприлюднила звіт, в якому йшлося, що протягом двох років від початку повномасштабного вторгнення РФ понад 14 млн українців – а це майже третина населення країни – були вимушені залишити свої домівки. Ще понад 6,5 млн з них нині мешкають за межами країни як біженці.

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