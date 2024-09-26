Кандидатка у президенти США вважає пропозиції про нейтралітет України і здачу великих частин території капітуляцією, а не миром.

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс, яка балотується на посаду президента, жорстко відреагувала на пропозиції про здачу значної території України. Як передає кореспондент УНІАН, сталося це під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським оголошення заяв для преси у Білому домі.

Гарріс нагадала, що на першому Саміті миру у Швейцарії вона сказала Зеленському, що США поділяють бачення України стосовно закінчення війни. Зокрема, за її словами, це має враховувати волю народу України і принципи Статуту ООН.

"Ми повинні працювати з міжнародною спільнотою для забезпечення справедливого і тривалого миру. І я сказала там світовим лідерам, що нічого про припинення війни не може вирішуватися без України", – відзначила Гарріс.

Водночас, хоча Гарріс не назвала конкретних імен, вона чітко пояснила, як ставиться до останніх пропозицій кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа і його команди.

"Однак, я відверто ділюся з вами пане президенте (Зеленський, – ред.), що є дехто в моїй країні, які, замість цього, змусили би Україну відмовитися від великих частин суверенної території України, які би вимагали, аби Україна погодилася на нейтральність, які би вимагали, аби Україна відмовилася від безпекових відносин з іншими країнами. Ці пропозиції є такими ж як і в Путіна. І давайте будемо чіткими: це не пропозиції для миру. Замість цього, це пропозиції для капітуляції, які є небезпечними і неприйнятними", – наголосила Гарріс.

Вона запевнила, що продовжить співпрацювати з Зеленським задля забезпечення перемоги України у війні, і щоб наша країна залишилася вільною, демократичною і незалежною державою.

Зокрема, Гарріс відзначила, що її підтримка народу України непохитна. Вона нагадала, що раніше вже шість разів зустрічалася з Зеленським і свою позицію не змінила.

"Я буду продовжувати виступати на боці України і я працюватиму над тим, аби забезпечити перемогу України у цій війні", – запевнила Гарріс.

Віцепрезидентка додала, що США повинні продовжувати виконувати давню роль глобального лідера для безпеки, захисту і процвітання.

"Ми повинні виступати на боці наших союзників і наших партнерів. Ми повинні захищати наші демократичні цінності і протидіяти агресорам", – сказала Гарріс.

Вона додала, що США повинні відстоювати міжнародний порядок, правила і норми. І кожен з цих принципів знаходиться під загрозою в Україні. Саме тому, за словами віцепрезидентки США, боротьба України має значення для людей в Америці.

Гарріс зазначила, що український народ мужньо захищає свої домівки і Батьківщину, свою свободу і демократію проти жорстокого диктатора Володимира Путіна.

"Агресія Путіна – це не тільки атака на народ України. Це також атака на фундаментальні принципи, такі як суверенітет і територіальна цілісність. Міжнародні правила і норми не є абстрактним поняттям. Вони забезпечують порядок і стабільність у нашому світі. Вони підтримують американську безпеку і процвітання. І коли їм десь загрожують, їм загрожують скрізь", – наголосила американська чиновниця.

Вона відзначила, що якщо дозволяти таким агресорам, як Путін, захоплювати безкарно землі країн, вони продовжуватимуть це робити.

"І Путін міг звернути свій погляд на Польщу, країни Балтії та інших союзників НАТО. Ми також знаємо, що інші потенційні агресори в усьому світі спостерігають, аби побачити, що відбудеться в Україні. Якщо Путіну дозволять перемогти, вони стануть сміливішими. І історія нагадує нам дуже чітко, що Сполучені Штати не можуть і не повинні ізолюватися від решти світу", – сказала Гарріс.

Віцепрезидента підкреслила, що США підтримують Україну не з милосердя, а через стратегічний інтерес.

"Ми продовжимо надавати безпекову допомогу, якої потребує Україна для досягнення успіху на полі бою", – додала Гарріс.

США і Україна

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголоив про новий пакет допомоги Україні на 2,4 млрд доларів. Він також розповів про два важливі елементи, які мають критичне значення для завершення війни, що її розпочала Росія. Один із них, за словами американського президента, полягає в тому, щоб зміцнити позиції України на полі бою.

Раніше стало відомо, що Байден дозволив надати Україні американські авіабомби JSOW. Вони будуть присутні в новому пакеті допомоги від США на суму майже $8 млрд.

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