Згідно з даними соціологів, віце-презедентка США мінімально переважає Трампа.

Президентська кампанія віце-президентки США Камали Гарріс у серпні зібрала майже втричі більше, ніж кампанія її конкурента за посаду глави Білого дому, республіканця Дональда Трампа. Про це повідомляє Axios із посиланням на дані Федеральної виборчої комісії.

За її даними, координовані зусилля кампанії Гарріс у серпні склали 361 мільйон доларів, тоді як збори кампанії екс-президента США становили 130 мільйонів доларів.

"Це ознака того, що збір коштів колишнім президентом Трампом застопорився останніми місяцями і що Гарріс вдалося розв’язати хвалений збір коштів від низового рівня Демократичної партії. ... Це викликало паніку в колах Республіканської партії в суботу вранці, коли республіканці змирилися з реальністю, що Трамп фактично не отримав стимулу для збору коштів після президентських дебатів, які переглянули 67 мільйонів людей", - резюмує видання.

Тим часом, за даними ABC News, Гарріс переважає Трампа і в електоральних уподобаннях американців - щоправда, мінімально.

Так, демократку готові підтримати 48 відсотків виборців, Трампа - 46 відсотків.

Вибори президента США - останні новини

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп визначився з кандидатом у віцепрезиденти. Він обрав 39-річного сенатора Джей Ді Венса з Огайо.

Примітно, що зараз Венс є одним із головних прихильників Трампа у Сенаті, хоча раніше критикував політика.

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